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Алаудинов: российские силы максимально контролируют ситуацию в Курской области

Ведомости

В Курской области складывается достаточно сложная ситуация на фоне проникновения на российскую территорию сил противника, но российские военные уже максимально контролируют обстановку. Об этом «РИА Новости» заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

«В принципе, ситуация, я об этом говорю, достаточно-таки серьезная, противник зашел на нашу территорию тоже достаточно-таки много. Но если сказать правильно, она, в принципе, уже взята под контроль. Мы максимально уже контролируем ситуацию», – сказал Алаудинов.

Алаудинов 8 августа сообщил о своем прибытии с бойцами «Ахмата» в Курскую область, которая находится под массированной атакой украинских военных с 6 августа. 

9 августа обстановка в Курской области была отнесена к чрезвычайной ситуации федерального масштаба, чтобы ускорить оказание помощи переселенцам и пострадавшим. Минобороны сообщило о переброске в регион резервов для отражения атаки ВСУ, также оборонное ведомство регулярно отчитывается о нанесении ударов по скоплениям живой силы и техники противника. 9 августа глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал хорошие результаты в Курске в течение двух-трех дней. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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