Кадыров пообещал хорошие результаты по Курску в течение двух-трех дней

8 августа командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что его отряд прибыл в Курскую область. Он добавил, что «ничего критического, трагического не произошло», признав при этом, что противник зашел на приграничные территории. Алаудинов уверен, что ВСУ будут уничтожены и спецоперация завершится в этом году победой России.