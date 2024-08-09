Кадыров пообещал хорошие результаты по Курску в течение двух-трех дней
Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал хорошие результаты в Курске в течение двух-трех дней. Об этом сообщает агентство «Чечня сегодня».
«Подождите два-три дня, будут хорошие результаты», – заявил Кадыров.
8 августа командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что его отряд прибыл в Курскую область. Он добавил, что «ничего критического, трагического не произошло», признав при этом, что противник зашел на приграничные территории. Алаудинов уверен, что ВСУ будут уничтожены и спецоперация завершится в этом году победой России.
Курская область находится под массированной атакой украинских военных с 6 августа. По данным Минобороны РФ, в течение последних суток велось огневое поражение живой силы и техники противника, в том числе на западной окраине Суджи. В Курскую область направлены реактивные системы залпового огня (РСЗО), артиллерийские орудия и тяжелая гусеничная техника для наращивания российских сил в Суджанском районе.
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов на совещании с президентом Владимиром Путиным 7 августа заявил, что ВСУ начали наступление на границе Курской области в 5:30 утра 6 августа группой военных до 1000 человек. По его словам, продвижение украинских бойцов вглубь территории России было остановлено.