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Кадыров пообещал хорошие результаты по Курску в течение двух-трех дней

Ведомости

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал хорошие результаты в Курске в течение двух-трех дней. Об этом сообщает агентство «Чечня сегодня».

«Подождите два-три дня, будут хорошие результаты», – заявил Кадыров.

8 августа командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что его отряд прибыл в Курскую область. Он добавил, что «ничего критического, трагического не произошло», признав при этом, что противник зашел на приграничные территории. Алаудинов уверен, что ВСУ будут уничтожены и спецоперация завершится в этом году победой России.

Курская область находится под массированной атакой украинских военных с 6 августа. По данным Минобороны РФ, в течение последних суток велось огневое поражение живой силы и техники противника, в том числе на западной окраине Суджи. В Курскую область направлены реактивные системы залпового огня (РСЗО), артиллерийские орудия и тяжелая гусеничная техника для наращивания российских сил в Суджанском районе.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов на совещании с президентом Владимиром Путиным 7 августа заявил, что ВСУ начали наступление на границе Курской области в 5:30 утра 6 августа группой военных до 1000 человек. По его словам, продвижение украинских бойцов вглубь территории России было остановлено.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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