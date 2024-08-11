Минобороны сообщило о пресечении попыток прорыва ВСУ в Курской области

За сутки на Курском направлении было уничтожено четыре БТРа, в том числе американский Stryker, а также семь боевых бронированных машин и два автомобиля. В результате ракетных ударов и огня артиллерии бригады ВСУ в районах Старой Сорочницы, Коренево, Суджи и Борков потеряли пять танков, четыре боевые бронированные машины и три автомобиля.