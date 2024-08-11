Минобороны сообщило о пресечении попыток прорыва ВСУ в Курской области

Минобороны сообщило о пресечении попыток прорыва ВСУ в Курской областиС 6 августа Украина потеряла на направлении 29 танков
Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала вторжения в Курскую область потеряли 29 танков и 23 БТРа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 1350 военнослужащих, 29 танков, 23 бронетранспортера, девять боевых машин пехоты, 116 боевых бронированных машин, 20 автомобилей», – говорится в сообщении.
Также ВСУ потеряли три самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук М1», три пусковые установки и радиолокационную станцию AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса Patriot, пусковую установку реактивной системы залпового огня «Град» и 10 орудий полевой артиллерии.
За сутки на Курском направлении было уничтожено четыре БТРа, в том числе американский Stryker, а также семь боевых бронированных машин и два автомобиля. В результате ракетных ударов и огня артиллерии бригады ВСУ в районах Старой Сорочницы, Коренево, Суджи и Борков потеряли пять танков, четыре боевые бронированные машины и три автомобиля.
Кроме того, была пресечена попытка прорыва ВСУ в Беловский район Курской области. В районах населенных пунктов Озерки и Ивановский армейской авиацией уничтожены два танка, боевая бронированная машина. 11 августа врио губернатора региона Алексей Смирнов также сообщил, что российским силам удалось стабилизировать ситуацию в Беловском районе Курской области.
Резервы ВСУ поражались авиацией и ракетными войсками на территории Сумской области. Средствами противовоздушной обороны (ПВО) над Курской областью были сбиты четыре ракеты «Точка-У» и 14 украинских БПЛА.
ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа. 9 августа обстановка в области была отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера. 10 августа в регионе был введен режим контртеррористической операции.
В ночь на 11 августа власти региона сообщили, что обломки украинской ракеты упали на дом в Курске. Изначально сообщалось о 13 пострадавших, сейчас их количество увеличилось до 15. Погибших нет.