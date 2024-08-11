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Минобороны сообщило о пресечении попыток прорыва ВСУ в Курской области

С 6 августа Украина потеряла на направлении 29 танков
Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала вторжения в Курскую область потеряли 29 танков и 23 БТРа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 1350 военнослужащих, 29 танков, 23 бронетранспортера, девять боевых машин пехоты, 116 боевых бронированных машин, 20 автомобилей», – говорится в сообщении.

Также ВСУ потеряли три самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук М1», три пусковые установки и радиолокационную станцию AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса Patriot, пусковую установку реактивной системы залпового огня «Град» и 10 орудий полевой артиллерии.

За сутки на Курском направлении было уничтожено четыре БТРа, в том числе американский Stryker, а также семь боевых бронированных машин и два автомобиля. В результате ракетных ударов и огня артиллерии бригады ВСУ в районах Старой Сорочницы, Коренево, Суджи и Борков потеряли пять танков, четыре боевые бронированные машины и три автомобиля.

Кроме того, была пресечена попытка прорыва ВСУ в Беловский район Курской области. В районах населенных пунктов Озерки и Ивановский армейской авиацией уничтожены два танка, боевая бронированная машина. 11 августа врио губернатора региона Алексей Смирнов также сообщил, что российским силам удалось стабилизировать ситуацию в Беловском районе Курской области.

Резервы ВСУ поражались авиацией и ракетными войсками на территории Сумской области. Средствами противовоздушной обороны (ПВО) над Курской областью были сбиты четыре ракеты «Точка-У» и 14 украинских БПЛА.

ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа. 9 августа обстановка в области была отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера. 10 августа в регионе был введен режим контртеррористической операции.

В ночь на 11 августа власти региона сообщили, что обломки украинской ракеты упали на дом в Курске. Изначально сообщалось о 13 пострадавших, сейчас их количество увеличилось до 15. Погибших нет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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