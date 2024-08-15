Вооруженные силы России взяли под контроль Ивановку в ДНР
Вооруженные силы (ВС) России освободили населенный пункт Ивановка в Донецкой народной республике (ДНР), сообщила пресс-служба Минобороны.
«Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенный пункт», – сказано в сообщении.
За сутки ВС РФ также поразили склад ракетно-артиллерийского вооружения, место хранения безэкипажных катеров и стоянку топливозаправщиков ВСУ. Средства противовоздушной обороны сбили 12 снарядов ракетной системы залпового огня HIMARS, 35 украинских беспилотников и три управляемые авиационные бомбы JDAM.
14 августа ВС РФ поразили топливную базу военной техники ВСУ, а также скопления живой силы и техники в 149 районах в рамках спецоперации. Минобороны отчиталось о сбитых ракетах «Точка-У», управляемых авиационных бомбах Hammer и 147 беспилотниках. Из них 119 – вне зоны проведения спецоперации.
Россия начала военную операцию 24 февраля 2022 г. Ее целью президент РФ Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также денацификацию и демилитаризацию Украины. С начала боевых действий под контроль российской армии перешли ЛНР, большая часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. эти территории вошли в состав России.