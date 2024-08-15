Вооруженные силы России взяли под контроль Ивановку в ДНР

Россия начала военную операцию 24 февраля 2022 г. Ее целью президент РФ Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также денацификацию и демилитаризацию Украины. С начала боевых действий под контроль российской армии перешли ЛНР, большая часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. эти территории вошли в состав России.