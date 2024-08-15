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Вооруженные силы России взяли под контроль Ивановку в ДНР

Ведомости

Вооруженные силы (ВС) России освободили населенный пункт Ивановка в Донецкой народной республике (ДНР), сообщила пресс-служба Минобороны.

«Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенный пункт», – сказано в сообщении.

За сутки ВС РФ также поразили склад ракетно-артиллерийского вооружения, место хранения безэкипажных катеров и стоянку топливозаправщиков ВСУ. Средства противовоздушной обороны сбили 12 снарядов ракетной системы залпового огня HIMARS, 35 украинских беспилотников и три управляемые авиационные бомбы JDAM.

14 августа ВС РФ поразили топливную базу военной техники ВСУ, а также скопления живой силы и техники в 149 районах в рамках спецоперации. Минобороны отчиталось о сбитых ракетах «Точка-У», управляемых авиационных бомбах Hammer и 147 беспилотниках. Из них 119 – вне зоны проведения спецоперации.

Россия начала военную операцию 24 февраля 2022 г. Ее целью президент РФ Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также денацификацию и демилитаризацию Украины. С начала боевых действий под контроль российской армии перешли ЛНР, большая часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. эти территории вошли в состав России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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