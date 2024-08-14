Вооруженные силы России поразили топливную базу техники ВСУ
Вооруженные силы России поразили топливную базу военной техники ВСУ, а также скопления живой силы и техники в 149 районах в рамках спецоперации, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Всего за сутки ВС РФ сбили четыре тактические ракеты «Точка-У», две управляемые авиационные бомбы Hammer, три реактивных снаряда HIMARS, а также 147 беспилотных летательных аппаратов. Из них 119 – вне зоны проведения спецоперации.
Минобороны также сообщило, что более выгодные рубежи и позиции заняли подразделения группировки войск «Запад». Свое тактическое положение улучшили подразделения «Южной» группировки войск, а также группировки войск «Восток».
13 августа ВС РФ уничтожили украинский истребитель Су-27 на аэродроме базирования. Кроме того, Минобороны сообщило о поражении трех пусковых установок и радиолокационной станции зенитного ракетного комплекса С-300ПТ, а также скопления живой силы и военной техники противника в 146 районах.