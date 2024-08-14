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Вооруженные силы России поразили топливную базу техники ВСУ

Ведомости

Вооруженные силы России поразили топливную базу военной техники ВСУ, а также скопления живой силы и техники в 149 районах в рамках спецоперации, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Всего за сутки ВС РФ сбили четыре тактические ракеты «Точка-У», две управляемые авиационные бомбы Hammer, три реактивных снаряда HIMARS, а также 147 беспилотных летательных аппаратов. Из них 119 – вне зоны проведения спецоперации.

Минобороны также сообщило, что более выгодные рубежи и позиции заняли подразделения группировки войск «Запад». Свое тактическое положение улучшили подразделения «Южной» группировки войск, а также группировки войск «Восток».

13 августа ВС РФ уничтожили украинский истребитель Су-27 на аэродроме базирования. Кроме того, Минобороны сообщило о поражении трех пусковых установок и радиолокационной станции зенитного ракетного комплекса С-300ПТ, а также скопления живой силы и военной техники противника в 146 районах.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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