Вооруженные силы России поразили топливную базу техники ВСУ

Всего за сутки ВС РФ сбили четыре тактические ракеты «Точка-У», две управляемые авиационные бомбы Hammer, три реактивных снаряда HIMARS, а также 147 беспилотных летательных аппаратов. Из них 119 – вне зоны проведения спецоперации.