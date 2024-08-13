ВС России уничтожили украинский Су-27 на аэродроме базирования
Вооруженные силы (ВС) России уничтожили украинский истребитель Су-27 на аэродроме базирования. Об этом сообщается в сводке Министерства обороны РФ.
Самолет противника был уничтожен оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), ракетными войсками и артиллерией группировок войск российской армии. Кроме того, Минобороны сообщило о поражении трех пусковых установок и радиолокационной станции зенитного ракетного комплекса С-300ПТ, а также скопления живой силы и военной техники противника в 146 районах.
За сутки средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили украинской вертолет Ми-8, управляемую французскую авиабомбу Hammer, четыре американских реактивных снаряда HIMARS, а также 52 беспилотника, в том числе 19 – за пределами зоны проведения спецоперации.
Кроме того, российские военные взяли под контроль населенный пункт Лисичное Донецкой народной республики.
12 августа Минобороны России заявило о наращивании группировки войск и формировании резервов в Курской области, на территорию которой утром 6 августа вторглась украинская армия. Сообщалось о доставке на место личного состава, боевой техники, боеприпасов. Было также организовано всестороннее тыловое обеспечение для военнослужащих, которые выполняют задачи по отражению попытки вторжения украинской армии на территорию России.