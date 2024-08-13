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ВС России уничтожили украинский Су-27 на аэродроме базирования

Ведомости

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили украинский истребитель Су-27 на аэродроме базирования. Об этом сообщается в сводке Министерства обороны РФ.

Самолет противника был уничтожен оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), ракетными войсками и артиллерией группировок войск российской армии. Кроме того, Минобороны сообщило о поражении трех пусковых установок и радиолокационной станции зенитного ракетного комплекса С-300ПТ, а также скопления живой силы и военной техники противника в 146 районах.

За сутки средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили украинской вертолет Ми-8, управляемую французскую авиабомбу Hammer, четыре американских реактивных снаряда HIMARS, а также 52 беспилотника, в том числе 19 – за пределами зоны проведения спецоперации.

Кроме того, российские военные взяли под контроль населенный пункт Лисичное Донецкой народной республики.

12 августа Минобороны России заявило о наращивании группировки войск и формировании резервов в Курской области, на территорию которой утром 6 августа вторглась украинская армия. Сообщалось о доставке на место личного состава, боевой техники, боеприпасов. Было также организовано всестороннее тыловое обеспечение для военнослужащих, которые выполняют задачи по отражению попытки вторжения украинской армии на территорию России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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