ВС России уничтожили украинский Су-27 на аэродроме базирования

12 августа Минобороны России заявило о наращивании группировки войск и формировании резервов в Курской области, на территорию которой утром 6 августа вторглась украинская армия. Сообщалось о доставке на место личного состава, боевой техники, боеприпасов. Было также организовано всестороннее тыловое обеспечение для военнослужащих, которые выполняют задачи по отражению попытки вторжения украинской армии на территорию России.