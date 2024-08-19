ВС России уничтожили комплекс С-300П ВСУ в Харьковской области
Вооруженные силы России уничтожили зенитный ракетных комплекс (ЗРК) С-300П вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
«В районе населенного пункта Вольное Харьковской области экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России нанес удар по зенитному ракетному комплексу С-300П ВСУ», – говорится в сообщении.
По данным ведомства, ЗРК наносил удары по гражданским объектам в Белгородской области. Позицию противовоздушной обороны противника выявили с помощью средств воздушной разведки. ВС РФ для удара по комплексу использовали управляемую ракету Х-35.
15 августа в Белгородской области ввели режим чрезвычайной ситуации федерального характера из-за обстрелов со стороны Украины. С 9 августа в регионе действует режим контртеррористической операции – его ввели после вторжения ВСУ в Курскую область.
С 16 августа в девяти районах Белгородской области отменили плату за мобильную связь и интернет. Минцифры сообщило, что связь будет доступна даже при отрицательном балансе. С 17 августа жители региона могут подключаться к любому оператору.