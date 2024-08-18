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Минобороны сообщило о взятии под контроль Свиридоновки в ДНР

Ведомости

Российские военнослужащие установили контроль над селом Свиридоновка в Донецкой народной республике (ДНР), сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Центр», уточнили в оборонном ведомстве. ВС РФ также поразили формирования нескольких бригад ВСУ в районах населенных пунктов Воздвиженка, Калиново, Птичье, Новоэкономическое и Долиновка ДНР. Помимо этого военные отразили две контратаки подразделения штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины. 

По данным Минобороны, потери противника в этих районах превысили 500 человек. Украинские военные также лишились гаубицы М777, трех самоходных артиллерийских установок «Гвоздика», радиолокационной станции AN/TPQ-37 и другой техники. 

За последние сутки авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС РФ уничтожили цех по производству танковых пушек, РСЗО M270 MLRS и HIMARS. Средства ПВО сбили авиабомбы Hammer, семь снарядов HIMARS и 27 БПЛА, добавили в Минобороны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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