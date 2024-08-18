Минобороны сообщило о взятии под контроль Свиридоновки в ДНР

Населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Центр», уточнили в оборонном ведомстве. ВС РФ также поразили формирования нескольких бригад ВСУ в районах населенных пунктов Воздвиженка, Калиново, Птичье, Новоэкономическое и Долиновка ДНР. Помимо этого военные отразили две контратаки подразделения штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины.