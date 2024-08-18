Минобороны сообщило о взятии под контроль Свиридоновки в ДНР
Российские военнослужащие установили контроль над селом Свиридоновка в Донецкой народной республике (ДНР), сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Центр», уточнили в оборонном ведомстве. ВС РФ также поразили формирования нескольких бригад ВСУ в районах населенных пунктов Воздвиженка, Калиново, Птичье, Новоэкономическое и Долиновка ДНР. Помимо этого военные отразили две контратаки подразделения штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины.
По данным Минобороны, потери противника в этих районах превысили 500 человек. Украинские военные также лишились гаубицы М777, трех самоходных артиллерийских установок «Гвоздика», радиолокационной станции AN/TPQ-37 и другой техники.
За последние сутки авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС РФ уничтожили цех по производству танковых пушек, РСЗО M270 MLRS и HIMARS. Средства ПВО сбили авиабомбы Hammer, семь снарядов HIMARS и 27 БПЛА, добавили в Минобороны.