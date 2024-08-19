ВС России взяли под контроль Артемово в ДНР
Вооруженные силы (ВС) РФ взяли под контроль один из населенных пунктов дзержинской агломерации Артемово в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
«Подразделениями группировки войск «Центр» в результате активных действий освобожден один из крупных населенных пунктов дзержинской агломерации Артемово Донецкой народной республики», – сказано в сообщении.
Российские военные группировки войск «Южная» также взяли под контроль железнодорожную станцию Выемка в ДНР.
Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России были поражены скопления живой силы и военной техники противника в 147 районах. Средствами ПВО сбиты управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции, 26 реактивных снарядов HIMARS производства США и 49 БПЛА.
Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 г. Президент России Владимир Путин отмечал, что ее цель – защита населения от киевского режима, а также денацификация и демилитаризация соседней страны. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.