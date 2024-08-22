Вооруженные силы России взяли под контроль Межевое в ДНР
Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Межевое в Донецкой народной республике, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
«В результате успешных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Межевое Донецкой народной республики», – говорится в сообщении.
По состоянию на 22 августа группировки войск ВС РФ поразили скопления живой силы и военной техники вооруженных сил Украины (ВСУ) в 138 районах. С помощью средств противовоздушной обороны военнослужащие сбили самолет Миг-29, три управляемые авиационные бомбы Hammer, 11 реактивных снарядов HIMARS и 91 беспилотник. Из них 53 БПЛА были сбиты вне зоны проведения спецоперации.
Днем ранее стало известно, что ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Желанное в ДНР. Село заняли войска группировки «Центр». До этого Минобороны также сообщало о взятии под контроль Новгородского в ДНР.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.