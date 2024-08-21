Минобороны сообщило о взятии под контроль села Желанное в ДНР
Вооруженные силы РФ взяли под контроль населенный пункт Желанное в ДНР, следует из заявления Минобороны в Telegram-канале.
Как отмечает ведомство, село заняли войска группировки «Центр». Отмечается, что было отражено шесть контратак подразделений 47-й, 150-й механизированных бригад ВСУ, 14-й бригады нацгвардии и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины.
Также Минобороны сообщило о поражении 23-й, 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Щербиновка, Тарасовка, Журавка, Калиново, Дзержинск и Гродовка Донецкой народной республики.
20 августа Минобороны сообщило о взятии под контроль населенного пункта Новгородское в Донецкой народной республике.
19 августа председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил о взятии поселка Нью-Йорк в ДНР.