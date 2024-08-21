Минобороны сообщило о взятии под контроль села Желанное в ДНР

Как отмечает ведомство, село заняли войска группировки «Центр». Отмечается, что было отражено шесть контратак подразделений 47-й, 150-й механизированных бригад ВСУ, 14-й бригады нацгвардии и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины.