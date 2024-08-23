ПВО сбила ночью семь украинских дронов над Белгородской и Курской областями
Ночью 23 августа средства ПВО сбили в общей сложности семь беспилотников ВСУ над Белгородской и Курской областями. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Четыре дрона были уничтожены над Белгородской областью, еще три – над Курской. Власти регионов последствия атаки ВСУ пока не комментировали.
По данным Минобороны, 22 августа над Белгородской областью были сбиты четыре украинских дрона. В Курской области в этот день несколько раз объявлялась ракетная опасность. Врио губернатора Алексей Смирнов сообщил, что ПВО сбила над регионом две ракеты и два беспилотника противника. Кроме того, в приграничных районах были уничтожены еще три управляемые авиационные бомбы.
В тот же день в Курске началась установка железобетонных укрытий. Ими планируется оснастить 60 основных остановочных павильонов в городе. Аналогичные укрытия установят в Железногорске и Курчатове. Также прорабатывается вопрос об установке железобетонных конструкций и в других населенных пунктах Курской области, уточнил Смирнов.
После начала спецоперации России на Украине ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы. 6 августа украинские диверсанты вторглись в Курскую область, в регионе уже более двух недель идут бои между Вооруженными силами (ВС) РФ и ВСУ. Минобороны регулярно отчитывается о поражении позиций и военной техники противника.
В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера.