ПВО сбила ночью семь украинских дронов над Белгородской и Курской областями

По данным Минобороны, 22 августа над Белгородской областью были сбиты четыре украинских дрона. В Курской области в этот день несколько раз объявлялась ракетная опасность. Врио губернатора Алексей Смирнов сообщил, что ПВО сбила над регионом две ракеты и два беспилотника противника. Кроме того, в приграничных районах были уничтожены еще три управляемые авиационные бомбы.