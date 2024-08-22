В Курске, Курчатове и Железногорске установят железобетонные укрытия
В Курске 22 августа началась установка железобетонных укрытий, аналогичные конструкции появятся также в Железногорске и Курчатове, где расположена Курская атомная электростанция (АЭС). Решение об их размещении было принято оперативным штабом. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.
«По моему поручению администрация города Курска определила ключевые точки для размещения бетонных модульных укрытий – в местах массового скопления людей. Планируем оснастить железобетонными укрытиями 60 основных остановочных павильонов в областном центре», – написал Смирнов в своем Telegram-канале.
В Железногорске также определены места для установки 10 таких укрытий. В Курчатове их количество и точки размещения будут обозначены в ближайшее время, добавил врио губернатора.
6 августа вооруженные силы Украины (ВСУ) зашли в Курскую область, где уже больше двух недель ведут бои с войсками России. Из приграничных районов субъекта эвакуируются жители, вывезены более 121 000 человек. После вторжения ВСУ в регионе ежедневно объявляется ракетная опасность и угроза атаки БПЛА. По данным ТАСС на 21 августа, с начала боевых действий в Курской области погиб 31 мирный житель, еще 143 получили ранения.