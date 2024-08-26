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ВС РФ отразили атаки ВСУ в направлении трех сел в Курской области

Ведомости

Вооруженные силы России отразили атаки ВСУ в направлении населенных пунктов Кремяное, Малая Локня и Нечаев в Курской области, сообщила пресс-служба Минобороны.

«Сорваны попытки атак в направлении Комаровка, Спальное, Коренево, Погребки и Ольговка. <...> Уничтожены: танк, три боевых бронированных машины и один автомобиль», – добавили в ведомстве.

ВС РФ с помощью авиации и артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы и техники механизированной и штурмовой бригад, а также одной бригады охраны и обеспечения в районах 12 населенных пунктов. Помимо этого, российская авиация поразила резервы ВСУ в 16 населенных пунктах Сумской области.

За сутки ВСУ потеряли более 400 военнослужащих и 27 единиц бронетехники. Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 6200 военнослужащих. ВС РФ продолжают проведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника, которые пытаются проникнуть вглубь российской территории.

В Курской области уже более двух недель продолжаются бои ВС РФ и ВСУ. Украинские подразделения вторглись на территорию России 6 августа. Минобороны России регулярно отчитывается о поражении позиций и военной техники ВСУ в регионе. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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