ВС РФ отразили атаки ВСУ в направлении трех сел в Курской области
Вооруженные силы России отразили атаки ВСУ в направлении населенных пунктов Кремяное, Малая Локня и Нечаев в Курской области, сообщила пресс-служба Минобороны.
«Сорваны попытки атак в направлении Комаровка, Спальное, Коренево, Погребки и Ольговка. <...> Уничтожены: танк, три боевых бронированных машины и один автомобиль», – добавили в ведомстве.
ВС РФ с помощью авиации и артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы и техники механизированной и штурмовой бригад, а также одной бригады охраны и обеспечения в районах 12 населенных пунктов. Помимо этого, российская авиация поразила резервы ВСУ в 16 населенных пунктах Сумской области.
За сутки ВСУ потеряли более 400 военнослужащих и 27 единиц бронетехники. Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 6200 военнослужащих. ВС РФ продолжают проведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника, которые пытаются проникнуть вглубь российской территории.
В Курской области уже более двух недель продолжаются бои ВС РФ и ВСУ. Украинские подразделения вторглись на территорию России 6 августа. Минобороны России регулярно отчитывается о поражении позиций и военной техники ВСУ в регионе. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера.