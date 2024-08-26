Песков: тема переговоров с Украиной потеряла актуальность
На сегодняшний день тема переговоров России и Украины «изрядно потеряла свою актуальность», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге.
Представителя Кремля спросили, действительно ли наступление украинской армии в Курской области сорвало переговоры в Дохе между Россией и Украиной о прекращении атак на энергетическую инфраструктуру, как сообщала Le Monde.
«Нет, никаких переговоров не было. <...> А сообщений о различных контактах в СМИ публикуются очень много и далеко не все имеют правдивый характер», – сказал Песков.
О сорванных «секретных переговорах» о частичном прекращении огня, которые якобы должны были состояться между Москвой и Киевом в Дохе в конце лета, Le Monde писала 24 августа. Ранее, 17 августа, The Washington Post (WP) писала, что стороны смогут прийти к взаимопониманию при обсуждении всеобъемлющего соглашения о прекращении вооруженного конфликта и заключить взаимную договоренность о ненападении на объекты энергетической инфраструктуры друг друга на ближайшие два месяца. Россия приняла решение приостановить процесс подготовки к катарской встрече после нападения ВСУ, хотя и, как сообщают источники WP, не отказаться от этой опции полностью.
18 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила «Ведомостям», что российская сторона не вела и не ведет прямых или непрямых переговоров с Украиной, но начавшееся 6 августа нападение ВСУ на Курскую область аннулировало возможность начать договариваться о прекращении огня.
Боевые действия в Курской области ведутся с 6 августа, когда в регион вторглись украинские подразделения. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции, а в первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера.