О сорванных «секретных переговорах» о частичном прекращении огня, которые якобы должны были состояться между Москвой и Киевом в Дохе в конце лета, Le Monde писала 24 августа. Ранее, 17 августа, The Washington Post (WP) писала, что стороны смогут прийти к взаимопониманию при обсуждении всеобъемлющего соглашения о прекращении вооруженного конфликта и заключить взаимную договоренность о ненападении на объекты энергетической инфраструктуры друг друга на ближайшие два месяца. Россия приняла решение приостановить процесс подготовки к катарской встрече после нападения ВСУ, хотя и, как сообщают источники WP, не отказаться от этой опции полностью.