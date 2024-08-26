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Песков: тема переговоров с Украиной потеряла актуальность

Ведомости

На сегодняшний день тема переговоров России и Украины «изрядно потеряла свою актуальность», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге.

Представителя Кремля спросили, действительно ли наступление украинской армии в Курской области сорвало переговоры в Дохе между Россией и Украиной о прекращении атак на энергетическую инфраструктуру, как сообщала Le Monde.

«Нет, никаких переговоров не было. <...> А сообщений о различных контактах в СМИ публикуются очень много и далеко не все имеют правдивый характер», – сказал Песков.

О сорванных «секретных переговорах» о частичном прекращении огня, которые якобы должны были состояться между Москвой и Киевом в Дохе в конце лета, Le Monde писала 24 августа. Ранее, 17 августа, The Washington Post (WP) писала, что стороны смогут прийти к взаимопониманию при обсуждении всеобъемлющего соглашения о прекращении вооруженного конфликта и заключить взаимную договоренность о ненападении на объекты энергетической инфраструктуры друг друга на ближайшие два месяца. Россия приняла решение приостановить процесс подготовки к катарской встрече после нападения ВСУ, хотя и, как сообщают источники WP, не отказаться от этой опции полностью.

18 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила «Ведомостям», что российская сторона не вела и не ведет прямых или непрямых переговоров с Украиной, но начавшееся 6 августа нападение ВСУ на Курскую область аннулировало возможность начать договариваться о прекращении огня.

Боевые действия в Курской области ведутся с 6 августа, когда в регион вторглись украинские подразделения. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции, а в первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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