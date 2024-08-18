Захарова ответила на сообщение о сорванных атакой ВСУ переговорах

Захарова ответила на сообщение о сорванных атакой ВСУ переговорахПо данным СМИ, прекращение ударов по объектам энергетики стороны намеревались обсудить в Дохе
Российская сторона не вела и не ведет прямых или непрямых переговоров с Украиной, но начавшееся 6 августа нападение ВСУ на Курскую область аннулировало возможность начать договариваться о прекращении огня. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала «Ведомостям» статью The Washington Post (WP), где утверждалось, что атака ВСУ сорвала намечавшиеся на август неофициальные непрямые переговоры Москвы и Киева в Дохе о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре с обеих сторон.
«Никто ничего не срывал, потому что срывать было нечего. Никаких прямых или непрямых переговоров между Россией и киевским режимом по безопасности гражданских объектов критической инфраструктуры не велось и не ведется», – заявила Захарова.
По ее словам, угрозу безопасности таких объектов, в частности Запорожской и Курской АЭС, о которой накануне «Росатом» предупредил МАГАТЭ, «создают исключительно действия ВСУ и пособничество им со стороны США и других стран Запада». Кроме того, в тот же день российское Минобороны заявило о подготовке ВСУ удара по Курской АЭС.
«Что касается Вооруженных сил России, то они не наносят ударов по гражданским объектам. Более того, в настоящее время они делают все возможное, чтобы защитить такие объекты от ударов ВСУ, применяющих западное оружие, и оградить мир от масштабной техногенной катастрофы», – сказала официальный представитель МИДа.
Захарова подчеркнула, что единственный путь обезопасить критическую инфраструктуру и избежать катастрофических последствий – это побудить украинское руководство «отказаться от террористических методов ведения боевых действий, а страны Запада – от поощрения такой тактики и поставок ему летальных вооружений».
Говоря о возможностях переговоров Москвы и Киева, представитель МИД России напомнила, что после апреля 2022 г., когда украинское руководство вышло из переговоров с Россией и через пять месяцев само себе юридически запретило их проведение, «единственные контакты между российской стороной и киевским режимом осуществлялись через посредников только по гуманитарным вопросам, прежде всего обмену пленными».
При этом, по мнению Захаровой, «шансы на переговорное решение кризиса были у Киева неоднократно», особенно в июне, когда на встрече с руководством МИДа президент России Владимир Путин озвучил инициативу, «открывавшую реальную перспективу для прекращения огня и выхода на окончательное урегулирование политико-дипломатическими методами».
Ранее, 17 августа, WP со ссылкой на источники сообщала, что власти Катара якобы согласились поучаствовать в организации переговоров в качестве посреднической стороны и сделать Доху площадкой для встречи делегаций из Киева и Москвы. По данным американской газеты, там предполагалось, что стороны смогут достичь взаимопонимания при обсуждении всеобъемлющего соглашения, предполагающего прекращение вооруженного конфликта, и заключить взаимную договоренность о ненападении на объекты энергетической инфраструктуры друг друга на ближайшие два месяца. Но после нападения ВСУ на Курскую область российская сторона приняла решение приостановить процесс подготовки к катарской встрече, хотя и, как сообщают источники WP, не отказаться от этой опции полностью.
Атака ВСУ на Курскую область началась 6 августа. По состоянию на 12 августа, по словам врио губернатора региона Алексея Смирнова, украинскими подразделениями в Суджанском и Кореневском районах были заняты 28 населенных пунктов, а прорыв достигал 12 км в глубину. Информация о числе находящихся под контролем ВСУ поселений с тех пор не обновлялась, за исключением указаний Минобороны о районах боев. Они частично расширились на Льговский и Беловский районы без указания статуса находящихся там населенных пунктов. В связи с боевыми действиями из приграничных районов региона эвакуированы не менее 121 000 человек, всего запланировано отселение 180 000 человек. Кроме того, эвакуация прошла в соседнем с районом боевых действий Краснояружском районе Белгородской области (эвакуировано около 11 000 человек) из-за, по словам белгородского губернатора Вячеслава Гладкова, «оперативной обстановки».