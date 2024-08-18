Захарова ответила на сообщение о сорванных атакой ВСУ переговорах

Атака ВСУ на Курскую область началась 6 августа. По состоянию на 12 августа, по словам врио губернатора региона Алексея Смирнова, украинскими подразделениями в Суджанском и Кореневском районах были заняты 28 населенных пунктов, а прорыв достигал 12 км в глубину. Информация о числе находящихся под контролем ВСУ поселений с тех пор не обновлялась, за исключением указаний Минобороны о районах боев. Они частично расширились на Льговский и Беловский районы без указания статуса находящихся там населенных пунктов. В связи с боевыми действиями из приграничных районов региона эвакуированы не менее 121 000 человек, всего запланировано отселение 180 000 человек. Кроме того, эвакуация прошла в соседнем с районом боевых действий Краснояружском районе Белгородской области (эвакуировано около 11 000 человек) из-за, по словам белгородского губернатора Вячеслава Гладкова, «оперативной обстановки».