WP: атака ВСУ на Курскую область сорвала секретные переговоры Киева и Москвы

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа после вторжения ВСУ в регион. С 10 августа в Курской, Брянской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции. После прорыва ВСУ мирное предложение президента России Владимира Путина с условиями для урегулирования украинского конфликта, оглашенное в середине июня, перестало быть актуальным, заявил на неформальном заседании Совета Безопасности (СБ) ООН первый заместитель постпреда России при организации Дмитрий Полянский.