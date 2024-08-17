WP: атака ВСУ на Курскую область сорвала секретные переговоры Киева и Москвы
Наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область срывает секретные переговоры сторон по частичному прекращению огня, пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.
Украина и Россия, по данным собеседников издания, якобы собирались в августе отправить свои делегации в Катар для проведения переговоров по «эпохальному соглашению», которое предусматривает прекращение ударов по энергетической инфраструктуре с обеих сторон.
«Но непрямые переговоры, в которых катарцы выступали в качестве посредников и встречались отдельно с украинской и российской делегациями, были сорваны неожиданным вторжением Украины в Курскую область», – пишет газета со ссылкой на чиновников.
Проинформированный о переговорах дипломат сообщил WP, что российские официальные лица отложили встречу с представителями Катара после вторжения Украины в Курскую область. По его словам, делегация Москвы охарактеризовала произошедшее как «эскалацию», заявив, что Киев не предупредил Доху о планируемом наступлении.
Собеседник также отметил, что Россия не отменила переговоры, а попросила «дать время». Кроме того, по его данным, Украина в любом случае хотела отправить свою делегацию в Доху, но Катар отказался, поскольку не увидел пользы в односторонней встрече.
Бои в Курской области продолжаются с 6 августа после вторжения ВСУ в регион. С 10 августа в Курской, Брянской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции. После прорыва ВСУ мирное предложение президента России Владимира Путина с условиями для урегулирования украинского конфликта, оглашенное в середине июня, перестало быть актуальным, заявил на неформальном заседании Совета Безопасности (СБ) ООН первый заместитель постпреда России при организации Дмитрий Полянский.