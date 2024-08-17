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WP: атака ВСУ на Курскую область сорвала секретные переговоры Киева и Москвы

Ведомости

Наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область срывает секретные переговоры сторон по частичному прекращению огня, пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

Украина и Россия, по данным собеседников издания, якобы собирались в августе отправить свои делегации в Катар для проведения переговоров по «эпохальному соглашению», которое предусматривает прекращение ударов по энергетической инфраструктуре с обеих сторон.

«Но непрямые переговоры, в которых катарцы выступали в качестве посредников и встречались отдельно с украинской и российской делегациями, были сорваны неожиданным вторжением Украины в Курскую область», – пишет газета со ссылкой на чиновников.

Проинформированный о переговорах дипломат сообщил WP, что российские официальные лица отложили встречу с представителями Катара после вторжения Украины в Курскую область. По его словам, делегация Москвы охарактеризовала произошедшее как «эскалацию», заявив, что Киев не предупредил Доху о планируемом наступлении.

Собеседник также отметил, что Россия не отменила переговоры, а попросила «дать время». Кроме того, по его данным, Украина в любом случае хотела отправить свою делегацию в Доху, но Катар отказался, поскольку не увидел пользы в односторонней встрече. 

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа после вторжения ВСУ в регион. С 10 августа в Курской, Брянской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции. После прорыва ВСУ мирное предложение президента России Владимира Путина с условиями для урегулирования украинского конфликта, оглашенное в середине июня, перестало быть актуальным, заявил на неформальном заседании Совета Безопасности (СБ) ООН первый заместитель постпреда России при организации Дмитрий Полянский.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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