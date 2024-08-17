Минобороны пообещало жесткий ответ в случае удара ВСУ по Курской АЭС

За день до этого, 15 августа, первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетил Курчатов Курской области. Он прибыл туда, чтобы лично увидеть строительную площадку Курской АЭС-2, а также обсудить текущую ситуацию в регионе и городе атомщиков.