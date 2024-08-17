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Минобороны пообещало жесткий ответ в случае удара ВСУ по Курской АЭС

Ведомости

Киев готовится к нанесению удара по Курской АЭС для обвинения РФ в «самообстреле». Об этом заявило Минобороны России со ссылкой на информацию, поступающую по независимым каналам.

«Целью данной провокации является обвинение Российской Федерации в “самообстреле” станции для создания оснований нанесения ударов по объектам атомной энергетики Украины», – говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что расценивают подобные действия как «прямое и явное нарушение международной конвенции, принятой резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 13 апреля 2005 г. “О борьбе с актами ядерного терроризма”».

«В случае начала реализации киевским режимом преступных планов, направленных на создание в европейской части континента техногенной катастрофы с радиоактивным заражением огромных территорий, будут немедленно приняты жесткие ответные военные и военно-технические меры», – предупредили в Минобороны.

С 6 августа в Курской области продолжаются бои после вторжения ВСУ в регион. Сейчас в области действует режим контртеррористической операции (КТО). В регионе находится Курская АЭС. 

16 августа ТАСС со ссылкой на командира группы разминирования сводного отряда МЧС России сообщил, что возле энергетического объекта в Курской области упала ракета, предположительно, «Точка-У».

За день до этого, 15 августа, первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетил Курчатов Курской области. Он прибыл туда, чтобы лично увидеть строительную площадку Курской АЭС-2, а также обсудить текущую ситуацию в регионе и городе атомщиков. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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