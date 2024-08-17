Минобороны пообещало жесткий ответ в случае удара ВСУ по Курской АЭС
Киев готовится к нанесению удара по Курской АЭС для обвинения РФ в «самообстреле». Об этом заявило Минобороны России со ссылкой на информацию, поступающую по независимым каналам.
«Целью данной провокации является обвинение Российской Федерации в “самообстреле” станции для создания оснований нанесения ударов по объектам атомной энергетики Украины», – говорится в сообщении.
В ведомстве заявили, что расценивают подобные действия как «прямое и явное нарушение международной конвенции, принятой резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 13 апреля 2005 г. “О борьбе с актами ядерного терроризма”».
«В случае начала реализации киевским режимом преступных планов, направленных на создание в европейской части континента техногенной катастрофы с радиоактивным заражением огромных территорий, будут немедленно приняты жесткие ответные военные и военно-технические меры», – предупредили в Минобороны.
С 6 августа в Курской области продолжаются бои после вторжения ВСУ в регион. Сейчас в области действует режим контртеррористической операции (КТО). В регионе находится Курская АЭС.
16 августа ТАСС со ссылкой на командира группы разминирования сводного отряда МЧС России сообщил, что возле энергетического объекта в Курской области упала ракета, предположительно, «Точка-У».
За день до этого, 15 августа, первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетил Курчатов Курской области. Он прибыл туда, чтобы лично увидеть строительную площадку Курской АЭС-2, а также обсудить текущую ситуацию в регионе и городе атомщиков.