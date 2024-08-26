Песков: Путин получает информацию о ситуации в Курской области из первых рук

24 августа Путин провел встречу с руководством Объединенной группировки войск и принял доклады об обстановке в Курской области от начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова и начальника Главного оперативного управления Генштаба Сергея Рудского. В тот же день вечером президент заслушал доклады командиров, решающих боевые задачи на приграничных с Украиной территориях. Военнослужащие рассказали об обстановке на линии соприкосновения, а также о предложениях по развитию ситуации в их зонах ответственности.