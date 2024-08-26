Песков: Путин получает информацию о ситуации в Курской области из первых рук
Президент России Владимир Путин постоянно получает от военных информацию о ситуации в Курской области, этот вопрос в приоритете. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Это часть ежедневной работы верховного главнокомандующего. Президент уделяет приоритетное внимание именно получению данных и информации от тех, кто непосредственно на поле занимается вопросами ведения специальной военной операции», – отметил он.
Песков обратил внимание, что Путин получил доклады «непосредственно от конкретных командиров конкретных подразделений, которые принимают участие в операции», не только во время посещения командного пункта Минобороны 24 августа, но и уже после этого. По словам представителя Кремля, постоянное получение информации «из первых рук» позволяет «оперировать конкретными данными, в конкретной ситуации, на конкретных участках».
24 августа Путин провел встречу с руководством Объединенной группировки войск и принял доклады об обстановке в Курской области от начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова и начальника Главного оперативного управления Генштаба Сергея Рудского. В тот же день вечером президент заслушал доклады командиров, решающих боевые задачи на приграничных с Украиной территориях. Военнослужащие рассказали об обстановке на линии соприкосновения, а также о предложениях по развитию ситуации в их зонах ответственности.
В Курской области уже почти три недели продолжаются бои ВС РФ и ВСУ. Украинские диверсанты вторглись на территорию России 6 августа. Минобороны России регулярно отчитывается о поражении позиций и военной техники ВСУ в регионе. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера.