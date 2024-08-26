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Песков: Путин получает информацию о ситуации в Курской области из первых рук

Ведомости

Президент России Владимир Путин постоянно получает от военных информацию о ситуации в Курской области, этот вопрос в приоритете. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Это часть ежедневной работы верховного главнокомандующего. Президент уделяет приоритетное внимание именно получению данных и информации от тех, кто непосредственно на поле занимается вопросами ведения специальной военной операции», – отметил он.

Песков обратил внимание, что Путин получил доклады «непосредственно от конкретных командиров конкретных подразделений, которые принимают участие в операции», не только во время посещения командного пункта Минобороны 24 августа, но и уже после этого. По словам представителя Кремля, постоянное получение информации «из первых рук» позволяет «оперировать конкретными данными, в конкретной ситуации, на конкретных участках».

24 августа Путин провел встречу с руководством Объединенной группировки войск и принял доклады об обстановке в Курской области от начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова и начальника Главного оперативного управления Генштаба Сергея Рудского. В тот же день вечером президент заслушал доклады командиров, решающих боевые задачи на приграничных с Украиной территориях. Военнослужащие рассказали об обстановке на линии соприкосновения, а также о предложениях по развитию ситуации в их зонах ответственности.

В Курской области уже почти три недели продолжаются бои ВС РФ и ВСУ. Украинские диверсанты вторглись на территорию России 6 августа. Минобороны России регулярно отчитывается о поражении позиций и военной техники ВСУ в регионе. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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