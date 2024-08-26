Алаудинов сообщил об увеличении числа пленных бойцов ВСУ в Курской области
Число военных вооруженных сил Украины (ВСУ), которые были взяты в плен российскими подразделениями в Курской области, продолжает расти. Об этом сообщил «РИА Новости» заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
По его словам, часть бойцов ВСУ сдаются в плен добровольно и призывают всех, кто выступает против Вооруженных сил (ВС) РФ, последовать их примеру, чтобы сохранить себе жизнь.
24 августа Россия в результате обмена вернула 115 российских военных, попавших в плен в Курской области. Депутат Госдумы, представитель парламентской координационной группы по вопросам спецоперации Шамсаил Саралиев пояснил, что речь идет о срочниках, проходивших службу на границе региона. Посредником при возвращении военнопленных выступили Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).
В Курской области уже более двух недель продолжаются бои ВС РФ и ВСУ. Украинские подразделения вторглись на территорию России 6 августа. Минобороны России регулярно отчитывается о поражении позиций и военной техники ВСУ в регионе. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера.