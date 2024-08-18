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Рогов рассказал о взятии в плен похищавших жителей Курской области военных ВСУ

Ведомости

Военнослужащие вооруженных сил Украины (ВСУ), которые похищали солдат-срочников и мирное население в Курской области, задержаны в регионе. Об этом заявил сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты России Владимир Рогов.

«Бандеровцы, избивавшие и грузившие в машины мирных жителей села Гончаровка на окраине Суджи Курской области, попались в руки русских бойцов», – подчеркнул Рогов.

По его словам, украинские военные имели с собой камеры, на которых зафиксированы издевательства и похищение гражданских лиц и солдатов-срочников.

Вечером 15 августа поисковый отряд «Лиза Алерт» объявил, что закрыл из соображений безопасности информацию о людях, разыскиваемых в приграничных районах Курской области.

6 августа ВСУ зашли в Курскую область, где уже 13-й день ведут бои с российскими войсками. Продолжаются также обстрелы Белгородской области. С 10 августа в этих субъектах, а также в Брянской области действует режим контртеррористической операции (КТО). По последним данным, с 6 августа было эвакуировано более 121 000 человек – примерно десятая часть населения региона. Судьба порядка 2000 человек, которые находились на территории, куда вторглись ВСУ, остается неизвестной.

МЧС РФ сообщало, что в 24 регионах страны уже работает 171 пункт временного размещения (ПВР), где находятся около 10 000 человек, среди них 3000 детей. За сутки было доставлено четыре колонны со 160 т гуманитарной помощи, с 6 августа доставлено 1900 т груза.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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