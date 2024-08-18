Рогов рассказал о взятии в плен похищавших жителей Курской области военных ВСУ
Военнослужащие вооруженных сил Украины (ВСУ), которые похищали солдат-срочников и мирное население в Курской области, задержаны в регионе. Об этом заявил сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты России Владимир Рогов.
«Бандеровцы, избивавшие и грузившие в машины мирных жителей села Гончаровка на окраине Суджи Курской области, попались в руки русских бойцов», – подчеркнул Рогов.
По его словам, украинские военные имели с собой камеры, на которых зафиксированы издевательства и похищение гражданских лиц и солдатов-срочников.
Вечером 15 августа поисковый отряд «Лиза Алерт» объявил, что закрыл из соображений безопасности информацию о людях, разыскиваемых в приграничных районах Курской области.
6 августа ВСУ зашли в Курскую область, где уже 13-й день ведут бои с российскими войсками. Продолжаются также обстрелы Белгородской области. С 10 августа в этих субъектах, а также в Брянской области действует режим контртеррористической операции (КТО). По последним данным, с 6 августа было эвакуировано более 121 000 человек – примерно десятая часть населения региона. Судьба порядка 2000 человек, которые находились на территории, куда вторглись ВСУ, остается неизвестной.
МЧС РФ сообщало, что в 24 регионах страны уже работает 171 пункт временного размещения (ПВР), где находятся около 10 000 человек, среди них 3000 детей. За сутки было доставлено четыре колонны со 160 т гуманитарной помощи, с 6 августа доставлено 1900 т груза.