В Курской области продолжают поиски пенсионера, над которым издевались бойцы ВСУ

«Он до сих пор не вышел на связь, родные не могут его отыскать, поиски продолжаются. Что они, эти украинские боевики, снимавшие видео, с ним сделали, не знаем – может, с собой забрали, может, еще что», – сказал он агентству «РИА Новости».