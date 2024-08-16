В Курской области продолжают поиски пенсионера, над которым издевались бойцы ВСУ
Пенсионера Александра Григорьева, над которым издевались бойцы ВСУ в пригороде Суджи, все еще ищут. Об этом сообщил глава Суджанского района Курской области Александр Богачев.
«Он до сих пор не вышел на связь, родные не могут его отыскать, поиски продолжаются. Что они, эти украинские боевики, снимавшие видео, с ним сделали, не знаем – может, с собой забрали, может, еще что», – сказал он агентству «РИА Новости».
По словам Богачева, видео снимали в Заолешенке, пригороде Суджи.
16 августа Telegram-каналы распространили видео, на котором военнослужащие ВСУ в немецких касках с символикой СС издевались над пенсионером. Сам Григорьев на видео заявляет, что заблудился, на что украинские военные говорят ему идти «пить водку», имитируя немецкий акцент. Предположительно, ролик записали 11 августа.
Позже в сети появился еще один видеоролик, на котором Григорьев разговаривает с украинским военным. Дата съемки видео неизвестна, но на нем Григорьев в той же одежде, в которой он был на прошлом видео.
Вечером 15 августа поисковый отряд «Лиза Алерт» объявил, что закрыл из соображений безопасности информацию о людях, разыскиваемых в приграничных районах Курской области. Глава отряда Григорий Сергеев пояснил, что это связано с тем, что «мошенники могут пользоваться этой информацией, связываться с родственниками, сообщать, что их родственник в плену, или другие схемы».
ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа. За десять дней в регионе было эвакуировано более 121 000 человек – примерно десятая часть населения региона. Вечером 14 августа была объявлена обязательная эвакуация во всем Глушковском районе Курской области.