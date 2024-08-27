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ВС РФ отразили попытку ВСУ прорваться в Малую Локню в Курской области

Ведомости

ВСУ пытались прорваться в село Малая Локня Суджанского района Курской области, но Вооруженные силы (ВС) РФ отразили атаку. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Военнослужащие мотострелкового батальона отразили попытки прорыва подразделений ВСУ в населенный пункт Малая Локня Суджанского района Курской области, заняв оборону в здании исправительной колонии № 11», – сказано в сообщении.

Сотрудники и заключенные колонии были эвакуированы. В итоге здание стало «настоящей крепостью», отметили в Минобороны. Военнослужащие ВС РФ заняли оборону вокруг колонии и внутри нее, по периметру были возведены защитные сооружения. Таким образом российские военные удерживали позиции несколько дней. Поддержку им оказывала авиация и артиллерия.

Отмечается, что силы противника превосходили российские. ВСУ использовали боевые машины пехоты Marder и Stryker, а также ударные беспилотники. Отбить атаку удалось благодаря грамотной обороне личного состава подразделения группировки войск «Север». Враг был уничтожен на подступах к спецобъекту.

В Курской области уже три недели продолжаются бои ВС РФ и ВСУ. Украинские диверсанты вторглись на территорию России 6 августа. Минобороны России регулярно отчитывается о поражении позиций и военной техники ВСУ в регионе. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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