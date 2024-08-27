ВС РФ отразили попытку ВСУ прорваться в Малую Локню в Курской области
ВСУ пытались прорваться в село Малая Локня Суджанского района Курской области, но Вооруженные силы (ВС) РФ отразили атаку. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Военнослужащие мотострелкового батальона отразили попытки прорыва подразделений ВСУ в населенный пункт Малая Локня Суджанского района Курской области, заняв оборону в здании исправительной колонии № 11», – сказано в сообщении.
Сотрудники и заключенные колонии были эвакуированы. В итоге здание стало «настоящей крепостью», отметили в Минобороны. Военнослужащие ВС РФ заняли оборону вокруг колонии и внутри нее, по периметру были возведены защитные сооружения. Таким образом российские военные удерживали позиции несколько дней. Поддержку им оказывала авиация и артиллерия.
Отмечается, что силы противника превосходили российские. ВСУ использовали боевые машины пехоты Marder и Stryker, а также ударные беспилотники. Отбить атаку удалось благодаря грамотной обороне личного состава подразделения группировки войск «Север». Враг был уничтожен на подступах к спецобъекту.
В Курской области уже три недели продолжаются бои ВС РФ и ВСУ. Украинские диверсанты вторглись на территорию России 6 августа. Минобороны России регулярно отчитывается о поражении позиций и военной техники ВСУ в регионе. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера.