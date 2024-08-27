Глава Курчатова анонсировал усиление безопасности в городе – спутнике Курской АЭС

Для безопасности в Курчатове работает сирена оповещения о ракетной опасности и атаке БПЛА. При ее запуске жителям надо зайти в здания, помещения без окон и переждать это время. «После того как прозвучит отбой, все продолжается как в обычной жизни», – сказал глава города. Он добавил, что особенно для Курчатова ракетная опасность не объявляется – она объявляется по всей Курской области «несколько раз в день».