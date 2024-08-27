Глава Курчатова анонсировал усиление безопасности в городе – спутнике Курской АЭС

Глава Курчатова анонсировал усиление безопасности в городе – спутнике Курской АЭСКорпунков рассказал о жизни города при режиме ЧС и об ограничениях на Курском море
Обстановка в городе – спутнике Курской атомной электростанции (КАЭС) Курчатове стабильная, но меры безопасности там будут усилены. Об этом заявил журналистам глава Курчатова Игорь Корпунков, передает корреспондент «Ведомостей».
Меры безопасности, по его словам, в городе предусмотрены. Однако часто жители спрашивают, насколько безопасно в Курчатове. Поэтому власти будут усиливать меры безопасности, подчеркнул Корпунков. На вопрос о том, планируется ли установить дополнительные пункты досмотра на въездах город, он вновь ответил, что «планируется усиление мер безопасности».
Для безопасности в Курчатове работает сирена оповещения о ракетной опасности и атаке БПЛА. При ее запуске жителям надо зайти в здания, помещения без окон и переждать это время. «После того как прозвучит отбой, все продолжается как в обычной жизни», – сказал глава города. Он добавил, что особенно для Курчатова ракетная опасность не объявляется – она объявляется по всей Курской области «несколько раз в день».
Корпунков признал, что меры безопасности у водохранилища, так называемого Курского моря, отделяющего город Курчатов и Курскую АЭС, усилены. «Запрещены массовые, спортивные и культурные мероприятия, запрещены прокаты лодок и катамаранов, запрещено катание на своих лодках, катерах, скутерах и рыбалка. Загорать, купаться можно», – сказал он.
В то же время, отметил Корпунков, «город живет, город работает». «Все магазины, все банки, почта, администрация, а также градообразующее предприятие [АЭС]. Конечно, режим ЧС введен на территории Курской области, в том числе и у нас в Курчатове, и повышены меры безопасности», – сказал он.
Число выехавших из Курчатова глава города не назвал, но заметил, что «процент небольшой»: «Как правило, так как все работает, работающее население здесь на месте. Некоторые вывезли детей, семьи, но процент не очень большой». В самом Курчатове, уточнил Корпунков, ПВР для эвакуировавшихся из района боевых действий нет, так как «люди приезжают к родственникам и друзьям» и размещаются у своих близких.
Он отметил, что в Курчатове готовятся к новому учебному году. «Учебный год мы начинаем с дистанционного обучения для того, чтобы не допустить какого-то нежелательного события для детей. Потому что ведутся обстрелы, а обеспечить безопасность детей довольно сложно», – сказал Корпунков.
При этом для всех жителей города проводится бесплатное обучение по гражданской обороне, сказал Корпунков. «Организованы курсы "готов к санитарной обороне", то есть это оказание первой помощи и всех желающих, не только муниципальных служащих, но и работников предприятий, пенсионеров», – сказал Корпунков.
Сейчас в Курской области продолжаются боевые действия после захода вооруженных сил Украины (ВСУ) в регион 6 августа. Курская АЭС в Курчатове расположена в 60 км от границы с Украиной и в 40 км от Курска. АЭС состоит из четырех энергоблоков общей мощностью 4 ГВт, два из которых на сегодняшний день уже выведены из эксплуатации. Является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в «Росатом», управляет всеми АЭС России).
27 августа директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл в Курчатов для осмотра Курской АЭС. Гросси объяснял свой визит беспокойством об АЭС из-за близости боев. 22 августа в интервью Bloomberg TV глава МАГАТЭ говорил, что после визита на КАЭС намерен отправиться в Киев и встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Посетить Курскую АЭС Гросси пригласил гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.
Президент России Владимир Путин 22 августа заявил, что ВСУ уже пытались наносить удары по КАЭС. Тогда же он сообщил, что об этом было проинформировано МАГАТЭ.