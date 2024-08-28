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ЦИК подготовит правила по видеонаблюдению на выборах в приграничных регионах

Ведомости

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России в ближайшее время подготовит правила по видеонаблюдению на выборах в приграничных регионах страны, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

«Думаю, что в ближайшее время должны проработать более внимательно эту ситуацию. Надеюсь, что к следующему заседанию подготовим и рассмотрим особенности применения видеонаблюдения в данных регионах», – сказала она.

Зампредседателя комиссии Николай Булаев пояснил, что ЦИК не будет отменять видеонаблюдение. «Мы сокращаем количество точек доступа, которые могут стать разведцентрами», – сказал он. По словам Булаева, противник может использовать видеонаблюдение в качестве разведывательных технологий.

14 августа стало известно, что регионы, которые граничат с Украиной, будут голосовать досрочно. Такой порядок голосования может быть организован в Белгородской, Брянской, Курской областях, где объявлен режим контртеррористической операции, а также в Воронежской, Ростовской областях, Краснодарском крае, Крыму и Севастополе.

21 августа ЦИК принял решение отложить голосование в семи из 33 муниципалитетов Курской области. Оно принято «в целях защиты жизни и здоровья граждан РФ». 22 августа ЦИК решил не отменять губернаторские выборы в Курской области в связи с тем, что у жителей есть запрос на их проведение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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