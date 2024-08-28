ЦИК подготовит правила по видеонаблюдению на выборах в приграничных регионах
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России в ближайшее время подготовит правила по видеонаблюдению на выборах в приграничных регионах страны, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.
«Думаю, что в ближайшее время должны проработать более внимательно эту ситуацию. Надеюсь, что к следующему заседанию подготовим и рассмотрим особенности применения видеонаблюдения в данных регионах», – сказала она.
Зампредседателя комиссии Николай Булаев пояснил, что ЦИК не будет отменять видеонаблюдение. «Мы сокращаем количество точек доступа, которые могут стать разведцентрами», – сказал он. По словам Булаева, противник может использовать видеонаблюдение в качестве разведывательных технологий.
14 августа стало известно, что регионы, которые граничат с Украиной, будут голосовать досрочно. Такой порядок голосования может быть организован в Белгородской, Брянской, Курской областях, где объявлен режим контртеррористической операции, а также в Воронежской, Ростовской областях, Краснодарском крае, Крыму и Севастополе.
21 августа ЦИК принял решение отложить голосование в семи из 33 муниципалитетов Курской области. Оно принято «в целях защиты жизни и здоровья граждан РФ». 22 августа ЦИК решил не отменять губернаторские выборы в Курской области в связи с тем, что у жителей есть запрос на их проведение.