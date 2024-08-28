ЦИК подготовит правила по видеонаблюдению на выборах в приграничных регионах

21 августа ЦИК принял решение отложить голосование в семи из 33 муниципалитетов Курской области. Оно принято «в целях защиты жизни и здоровья граждан РФ». 22 августа ЦИК решил не отменять губернаторские выборы в Курской области в связи с тем, что у жителей есть запрос на их проведение.