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ЦИК: выборы губернатора Курской области не стали отменять из-за запроса граждан

Ведомости

Центризбирком (ЦИК) принял решение не отменять губернаторские выборы в Курской области в связи с тем, что у жителей есть запрос на их проведение. Об этом сказала в выступлении на молодежном форуме «Территория смыслов» глава комиссии Элла Памфилова.

«Очень важно в таких условиях жителям Курска иметь понятную, определенную власть в данный период. [Отсутствие] власти в таких случаях неопределенности может приводить к еще более трагичным последствиям, поэтому есть такой запрос», – подчеркнула она, заверив, что ЦИК обеспечит максимальную безопасность.

Отвечая на вопрос о рисках проведения муниципальных и губернаторских выборов в Курской области, Памфилова пояснила, что организаторами региональных выборов являются сами комиссии субъектов. «Это их право решать, их право оценивать, что целесообразно, взвешивать все аспекты, включая безопасность и возможности», – подчеркнула Памфилова. Избирком Курской области, по ее словам, «тщательно» проанализировал ситуацию с правоохранительными органами, после чего было принято решение по отложению муниципальных выборов.

Глава ЦИК напомнила, что в Курской области можно будет проголосовать, например, с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ), в пунктах временного размещения (ПВР), а также досрочно (комиссия региона приняла это решение 20 августа). «Никого никто не принуждает. Если кто-то считает, что опасно […], его никто не заставит голосовать», – заверила Памфилова

21 августа ЦИК принял решение отложить голосование в семи из 33 муниципалитетов Курской области. На их территории зарегистрировано 96 266 избирателей из 876 055, зарегистрированных в регионе. Решение принято «в целях защиты жизни и здоровья граждан РФ». Избирком Курской области обратился в комиссию с просьбой о переносе выборов в семи муниципальных образованиях 15 августа, писали «Ведомости». 9 августа в области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального масштаба на фоне атаки со стороны Украины.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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