ЦИК: выборы губернатора Курской области не стали отменять из-за запроса граждан
Центризбирком (ЦИК) принял решение не отменять губернаторские выборы в Курской области в связи с тем, что у жителей есть запрос на их проведение. Об этом сказала в выступлении на молодежном форуме «Территория смыслов» глава комиссии Элла Памфилова.
«Очень важно в таких условиях жителям Курска иметь понятную, определенную власть в данный период. [Отсутствие] власти в таких случаях неопределенности может приводить к еще более трагичным последствиям, поэтому есть такой запрос», – подчеркнула она, заверив, что ЦИК обеспечит максимальную безопасность.
Отвечая на вопрос о рисках проведения муниципальных и губернаторских выборов в Курской области, Памфилова пояснила, что организаторами региональных выборов являются сами комиссии субъектов. «Это их право решать, их право оценивать, что целесообразно, взвешивать все аспекты, включая безопасность и возможности», – подчеркнула Памфилова. Избирком Курской области, по ее словам, «тщательно» проанализировал ситуацию с правоохранительными органами, после чего было принято решение по отложению муниципальных выборов.
Глава ЦИК напомнила, что в Курской области можно будет проголосовать, например, с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ), в пунктах временного размещения (ПВР), а также досрочно (комиссия региона приняла это решение 20 августа). «Никого никто не принуждает. Если кто-то считает, что опасно […], его никто не заставит голосовать», – заверила Памфилова
21 августа ЦИК принял решение отложить голосование в семи из 33 муниципалитетов Курской области. На их территории зарегистрировано 96 266 избирателей из 876 055, зарегистрированных в регионе. Решение принято «в целях защиты жизни и здоровья граждан РФ». Избирком Курской области обратился в комиссию с просьбой о переносе выборов в семи муниципальных образованиях 15 августа, писали «Ведомости». 9 августа в области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального масштаба на фоне атаки со стороны Украины.