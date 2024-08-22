ЦИК: выборы губернатора Курской области не стали отменять из-за запроса граждан

Отвечая на вопрос о рисках проведения муниципальных и губернаторских выборов в Курской области, Памфилова пояснила, что организаторами региональных выборов являются сами комиссии субъектов. «Это их право решать, их право оценивать, что целесообразно, взвешивать все аспекты, включая безопасность и возможности», – подчеркнула Памфилова. Избирком Курской области, по ее словам, «тщательно» проанализировал ситуацию с правоохранительными органами, после чего было принято решение по отложению муниципальных выборов.