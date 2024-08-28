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Песков: к словам Трампа об угрозе третьей мировой можно отнестись с пониманием

Ведомости

К заявлениям кандидата в президенты США Дональда Трампа можно отнестись с пониманием из-за эскалации напряженности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа о третьей мировой войне из-за вторжения ВСУ в Курскую область.

«Такие вылазки как в Курскую область, конечно, являются актами, которые до предела эскалируют напряженность. Поэтому повод для обеспокоенности есть. И в этом случае к таким алармистским заявлениям можно с пониманием относиться», – сказал он, отвечая на вопрос журналистов. Песков добавил, что страны Запада «напрямую по уши залезли» в конфликт и вовлечены в него.

26 августа Трамп заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область может привести к началу третьей мировой войны. Кандидат в президенты от республиканцев также пообещал «очень быстро» разрешить конфликт между Россией и Украиной в случае победы на выборах в ноябре.

Бои Вооруженных сил (ВС) России с подразделениями украинской армии в Курской области продолжаются на протяжении трех недель. Противник вторгся в регион 6 августа, с тех пор, по данным Минобороны РФ, он потерял на Курском направлении более 6600 военнослужащих.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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