Песков: к словам Трампа об угрозе третьей мировой можно отнестись с пониманием
К заявлениям кандидата в президенты США Дональда Трампа можно отнестись с пониманием из-за эскалации напряженности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа о третьей мировой войне из-за вторжения ВСУ в Курскую область.
«Такие вылазки как в Курскую область, конечно, являются актами, которые до предела эскалируют напряженность. Поэтому повод для обеспокоенности есть. И в этом случае к таким алармистским заявлениям можно с пониманием относиться», – сказал он, отвечая на вопрос журналистов. Песков добавил, что страны Запада «напрямую по уши залезли» в конфликт и вовлечены в него.
26 августа Трамп заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область может привести к началу третьей мировой войны. Кандидат в президенты от республиканцев также пообещал «очень быстро» разрешить конфликт между Россией и Украиной в случае победы на выборах в ноябре.
Бои Вооруженных сил (ВС) России с подразделениями украинской армии в Курской области продолжаются на протяжении трех недель. Противник вторгся в регион 6 августа, с тех пор, по данным Минобороны РФ, он потерял на Курском направлении более 6600 военнослужащих.