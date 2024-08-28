Песков: к словам Трампа об угрозе третьей мировой можно отнестись с пониманием

«Такие вылазки как в Курскую область, конечно, являются актами, которые до предела эскалируют напряженность. Поэтому повод для обеспокоенности есть. И в этом случае к таким алармистским заявлениям можно с пониманием относиться», – сказал он, отвечая на вопрос журналистов. Песков добавил, что страны Запада «напрямую по уши залезли» в конфликт и вовлечены в него.