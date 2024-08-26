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Трамп заявил об угрозе третьей мировой войны из-за атаки ВСУ на Курскую область

Он также пообещал не направлять американских военных в зону украинского конфликта
Ведомости

Вторжение вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область может привести к началу третьей мировой войны, заявил кандидат в президенты США Дональд Трамп во время выступления перед членами ассоциацией национальной гвардии США.

«Посмотрите, что происходит сейчас, Украина вторглась в Россию, это может закончиться третьей мировой войной, и она будет ужасной», – сказал Трамп, трансляцию выступления вел телеканал C-Span.

Также Трамп пообещал в случае победы «очень быстро» разрешить конфликт между Россией и Украиной.

«Я не хочу, чтобы вы туда отправились», – сказал Трамп, обращаясь к военным.

«Я предотвращу третью мировую войну, кроме меня этого никто не сделает», – добавил он, имея в виду других участников президентской гонки.

Кроме того, он посетовал на то, что США поставили слишком много оружия Украине, настолько, что сами рискуют столкнуться с дефицитом боеприпасов в случае конфликта с другой страной – в этом контексте он упомянул публикации американской прессы о том, что США не смогут противостоять Китаю в военном конфликте из-за нехватки боеприпасов. Также он указал, что в случае победы «заставит» Европу выделять больше средств на поддержку Украины, поскольку США предоставляют Киеву гораздо больше поддержки.

В прошлом Трамп неоднократно заявлял, что если он станет следующим президентом США, то он добьется «немедленного» прекращения украинского конфликта, также он утверждал, что если бы он был главой Белого дома, то этого кризиса не случилось бы.

Президентские выборы состоятся в США 5 ноября. Вице-президент Камала Харрис будет в них участвовать в качестве кандидата от Демократической партии, ее соперником станет республиканец Трамп.

В Курской области уже более двух недель продолжаются бои Вооруженных сил россии и ВСУ. Украинские подразделения вторглись на территорию России 6 августа. Минобороны России регулярно отчитывается о поражении позиций и военной техники ВСУ в регионе. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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