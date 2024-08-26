Трамп заявил об угрозе третьей мировой войны из-за атаки ВСУ на Курскую областьОн также пообещал не направлять американских военных в зону украинского конфликта
Вторжение вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область может привести к началу третьей мировой войны, заявил кандидат в президенты США Дональд Трамп во время выступления перед членами ассоциацией национальной гвардии США.
«Посмотрите, что происходит сейчас, Украина вторглась в Россию, это может закончиться третьей мировой войной, и она будет ужасной», – сказал Трамп, трансляцию выступления вел телеканал C-Span.
Также Трамп пообещал в случае победы «очень быстро» разрешить конфликт между Россией и Украиной.
«Я не хочу, чтобы вы туда отправились», – сказал Трамп, обращаясь к военным.
«Я предотвращу третью мировую войну, кроме меня этого никто не сделает», – добавил он, имея в виду других участников президентской гонки.
Кроме того, он посетовал на то, что США поставили слишком много оружия Украине, настолько, что сами рискуют столкнуться с дефицитом боеприпасов в случае конфликта с другой страной – в этом контексте он упомянул публикации американской прессы о том, что США не смогут противостоять Китаю в военном конфликте из-за нехватки боеприпасов. Также он указал, что в случае победы «заставит» Европу выделять больше средств на поддержку Украины, поскольку США предоставляют Киеву гораздо больше поддержки.
В прошлом Трамп неоднократно заявлял, что если он станет следующим президентом США, то он добьется «немедленного» прекращения украинского конфликта, также он утверждал, что если бы он был главой Белого дома, то этого кризиса не случилось бы.
Президентские выборы состоятся в США 5 ноября. Вице-президент Камала Харрис будет в них участвовать в качестве кандидата от Демократической партии, ее соперником станет республиканец Трамп.
В Курской области уже более двух недель продолжаются бои Вооруженных сил россии и ВСУ. Украинские подразделения вторглись на территорию России 6 августа. Минобороны России регулярно отчитывается о поражении позиций и военной техники ВСУ в регионе. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера.