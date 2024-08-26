Трамп заявил об угрозе третьей мировой войны из-за атаки ВСУ на Курскую область

Кроме того, он посетовал на то, что США поставили слишком много оружия Украине, настолько, что сами рискуют столкнуться с дефицитом боеприпасов в случае конфликта с другой страной – в этом контексте он упомянул публикации американской прессы о том, что США не смогут противостоять Китаю в военном конфликте из-за нехватки боеприпасов. Также он указал, что в случае победы «заставит» Европу выделять больше средств на поддержку Украины, поскольку США предоставляют Киеву гораздо больше поддержки.