Дональд Трамп заявил о возможности наладить отношения с Владимиром Путиным

Дональд Трамп заявил о возможности наладить отношения с Владимиром ПутинымВо время разговора с Илоном Маском он назвал его «хорошим переговорщиком»
Бывший президент США и кандидат республиканцев на ноябрьских выборах Дональд Трамп надеется наладить отношения с президентом России Владимиром Путиным в случае переизбрания. Об этом он заявил в интервью миллиардеру Илону Маску на платформе X Spaces (принадлежит Илону Маску, – «Ведомости») 13 августа. «Хорошо знаю Путина. Я ладил с ним очень хорошо. Он уважал меня», – сказал экс-президент.
Трамп о России, Украине и третьей мировой
Разговор о России и в целом тематику внешней политики поднял сам Трамп. Он в очередной раз не только назвал действующего президента США Джо Байдена худшим главой государства за всю историю, но также обвинил его подрыве международной стабильности. В частности Трамп подчеркнул, что если бы не Байден, то нападения «Хамас» на Израиль, а также конфликта России и Украины не было бы вовсе.
Он повторил множество тезисов своей избирательной кампании о слабости внешней политики США при Байдене, кандидата от демократов на выборах и действующего вице-президента Камалы Харрис. Затем, говоря о глобальных вызовах, Трамп подчеркнул, что самым серьезным из них является не глобальное потепление, а «ядерное потепление».
Бывший президент предупредил о риске третьей мировой войны в результате нынешней нестабильности, в которой, опять-таки обвинил своего преемника на посту президента Байдена. В частности он подчеркнул, что кризис на Украине был спровоцирован в том числе риторикой Байдена, выступавшего за принятие Киева в НАТО. Также Трамп считает, что Украине не хватает ресурсов для продолжения боевых действий: «Россия победила Германию вместе с нами, и они победили Наполеона… Они – большая военная сила», — сказал экс-президент.
Маск предположил, что именно Трампа боялись и опасались бы «другие страны». «Они смотрят на фотографии после покушения [на Трампа] и думают: с президентом Трампом нельзя шутить…очевидно, что они не были напуганы Байденом и не испугаются Камалу», — сказал предприниматель.
В связи с этим Трамп вспомнил ситуацию на Украине, заявив, что обсуждал эту тему с Путиным и якобы предупредил его не вмешиваться в ситуацию. Позже он упомянул, что приложил руку к приостановке проекта газопровода «Северный Поток-2».
Маск поспешил раскрыть свою мысль и подчеркнул важность наличия у США президента, способного вселить страх. «Там [на международной арене] очень много жестких фигур. И если они не считают американского президента жестким, то они будут делать все, что захотят», – уточнил Маск.
Трамп не замедлил с ответом и перечислил всех, кто, по его мнению, относится к жестким фигурам, упомянутым Маском: «Я знаю их всех и хорошо. Знаю Путина, знаю президента Си (председателя КНР Си Цзиньпина, – “Ведомости”). Я знаю лидера Северной Кореи Ким Чен Ына… они знают свое дело. Они жесткие, умные, жестокие и они защитят свои страны», – сказал Трамп.
Слова Трампа-кандидата вряд ли отражают возможные действия Трампа-президента, считает доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин. Эксперт объясняет, что нынешняя риторика направлена не на внешнюю аудиторию, а на внутреннюю. Трамп пытается показать, что является более способным государственным деятелем, чем Байден.
Если Трампу удастся победить, то он будет искренне настроен на переговоры с Россией, продолжает Ярыгин. Но эксперт уточняет, что на качестве и долгосрочности этого настроя скажутся два фактора. Первый связан с его личной договороспособностью. Трамп не готов менять генеральный курс внешней политики Штатов и, если посчитает нужным, будет давить на Россию.
Второй связан с его окружением и составом конгресса. «Вместе с новым президентом в администрацию придет несколько тысяч новых людей, которые будут так или иначе влиять на его политику», – объясняет Ярыгин. Кроме того, возможности Трампа управлять дипломатией зависят от состава будущего созыва конгресса. В его первое президентство даже при наличии республиканского большинства он вводил санкции против России.
Реакция на интервью и его электоральное значение
На утро 13 августа интервью собрало 95,1 млн просмотров. По словам самого Трампа, в прямом эфире интервью смотрели 16 млн человек. Событие активно обсуждается в американских СМИ. Помимо привычных для них обвинений Трампа во лжи и искажении фактов, они обращают внимание на технические проблемы, связанные с интервью. Из-за неполадок оно задержалось на более чем 40 минут. Также Маска обвинили в попытке увеличить шансы Трампа на выборах. Корреспондент CNN написал статью в заголовком «Маск пытается помочь Трампу сдержать рост Харрис». Уже после встречи с Трампом Маск предложил Харрис провести такое же интервью. Об этом написал на своей странице в X.
К интервью готовились не только непосредственно участник и гость, но и чиновники в Евросоюзе. Европейский комиссар по внутреннему рынку и услугам Тьерри Бретон за некоторое время до самого интервью опубликовал на своей странице в X письмо для Маска, в котором попросил его цензурировать интервью с Трампом в целях предотвращения распространения «потенциально вредного контента». В письме подчеркивается, что «любое негативное последствие незаконного контента на X» может быть использовано при оценке соблюдения X норм европейского законодательства.
Но такая реакция политических кругов и СМИ на интервью может еще больше его популяризировать, что расширит доступ Трампа к электорату, продолжает Ярыгин. Американист объяснил, что в США уже несколько лет обе партии практикуют публичные коллаборации с представителями шоу-бизнеса и просто очень влиятельными фигурами, что может привлечь или закрепить за кандидатом определенную часть электората.
Так эксперт привел в пример стремление Харрис сотрудничать с американскими рэперами, так как она нацелена на привлечение молодых и темнокожих избирателей. Маск, в свою очередь, представляет не только более консервативную часть американского общества, но и некоторых колеблющихся избирателей, не желающих голосовать за демократов даже при неприязни к Трампу. Кроме того, Трамп наверняка надеялся повысить свою поддержку среди представителей бизнеса, значительная часть которых также ориентируются на Маска, резюмировал Ярыгин.