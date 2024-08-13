Дональд Трамп заявил о возможности наладить отношения с Владимиром Путиным

На утро 13 августа интервью собрало 95,1 млн просмотров. По словам самого Трампа, в прямом эфире интервью смотрели 16 млн человек. Событие активно обсуждается в американских СМИ. Помимо привычных для них обвинений Трампа во лжи и искажении фактов, они обращают внимание на технические проблемы, связанные с интервью. Из-за неполадок оно задержалось на более чем 40 минут. Также Маска обвинили в попытке увеличить шансы Трампа на выборах. Корреспондент CNN написал статью в заголовком «Маск пытается помочь Трампу сдержать рост Харрис». Уже после встречи с Трампом Маск предложил Харрис провести такое же интервью. Об этом написал на своей странице в X.