Предвыборный штаб Харрис обвинил Трампа в экстремизме после интервью Маску

13 августа Трамп в трехчасовом интервью Маску назвал самой большой угрозой для человечества не глобальное потепление, а ядерное. Он добавил, что политика нынешней администрации США может привести к третьей мировой войне «без каких-либо на то причин». По словам Трампа, темпы роста инфляции в США являются худшими за столетие. Он добавил, что не верит официальным данным. Маск выразил готовность войти в состав комиссии по урезанию государственных расходов для борьбы с инфляцией в стране. Экс-президент США отметил, что был бы рад видеть бизнесмена в нем.