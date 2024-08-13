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Предвыборный штаб Харрис обвинил Трампа в экстремизме после интервью Маску

Ведомости

Штаб кандидата в президенты США – действующего вице-президента Камалы Харрис обвинил ее соперника на предстоящих выборах, бывшего президента США Дональда Трампа в экстремизме после его интервью американскому предпринимателю Илону Маску в соцсети X. Об этом пишет Newsweek.

В заявлении штаба сказано, что «экстремизм Трампа и его опасная программа "Проект 2025" – это особенность, а не "глюк" его кампании, который в полной мере проявился для тех, кому не повезло слушать».

«Вся предвыборная кампания Трампа направлена на обслуживание таких людей, как Илон Маск и он сам – одержимых собой богачей, которые продадут средний класс и не смогут вести прямые трансляции в 2024 г.», – говорится в заявлении.

«Проект 2025» – инициатива, возглавляемая консервативным фондом Heritage Foundation. В ее рамках предлагается провести масштабную реформу федерального правительства, включая увольнение тысяч государственных служащих с целью замены их сторонниками республиканцев. В руководстве «Проекта 2025» говорится, что «федеральная политика в области образования должна быть ограничена, а федеральный Департамент образования в конечном итоге должен быть ликвидирован».

13 августа Трамп в трехчасовом интервью Маску назвал самой большой угрозой для человечества не глобальное потепление, а ядерное. Он добавил, что политика нынешней администрации США может привести к третьей мировой войне «без каких-либо на то причин». По словам Трампа, темпы роста инфляции в США являются худшими за столетие. Он добавил, что не верит официальным данным. Маск выразил готовность войти в состав комиссии по урезанию государственных расходов для борьбы с инфляцией в стране. Экс-президент США отметил, что был бы рад видеть бизнесмена в нем.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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