Предвыборный штаб Харрис обвинил Трампа в экстремизме после интервью Маску
Штаб кандидата в президенты США – действующего вице-президента Камалы Харрис обвинил ее соперника на предстоящих выборах, бывшего президента США Дональда Трампа в экстремизме после его интервью американскому предпринимателю Илону Маску в соцсети X. Об этом пишет Newsweek.
В заявлении штаба сказано, что «экстремизм Трампа и его опасная программа "Проект 2025" – это особенность, а не "глюк" его кампании, который в полной мере проявился для тех, кому не повезло слушать».
«Вся предвыборная кампания Трампа направлена на обслуживание таких людей, как Илон Маск и он сам – одержимых собой богачей, которые продадут средний класс и не смогут вести прямые трансляции в 2024 г.», – говорится в заявлении.
«Проект 2025» – инициатива, возглавляемая консервативным фондом Heritage Foundation. В ее рамках предлагается провести масштабную реформу федерального правительства, включая увольнение тысяч государственных служащих с целью замены их сторонниками республиканцев. В руководстве «Проекта 2025» говорится, что «федеральная политика в области образования должна быть ограничена, а федеральный Департамент образования в конечном итоге должен быть ликвидирован».
13 августа Трамп в трехчасовом интервью Маску назвал самой большой угрозой для человечества не глобальное потепление, а ядерное. Он добавил, что политика нынешней администрации США может привести к третьей мировой войне «без каких-либо на то причин». По словам Трампа, темпы роста инфляции в США являются худшими за столетие. Он добавил, что не верит официальным данным. Маск выразил готовность войти в состав комиссии по урезанию государственных расходов для борьбы с инфляцией в стране. Экс-президент США отметил, что был бы рад видеть бизнесмена в нем.