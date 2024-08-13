Маск предложил провести интервью с Харрис после беседы с Трампом
Американский бизнесмен Илон Маск после интервью с экс-президентом США и кандидатом в главы государства от республиканцев Дональдом Трампом заявил в соцсети Х, что будет рад поговорить и с вице-президентом США Камалой Харрис, претендующей на президентский пост.
«Буду рад принять на просторах X и Камалу тоже», – отметил Маск.
О том что Маск возьмет интервью у Трампа в соцсети X, стало известно 12 августа. Reuters отмечало, что эфир на платформе Маска может позволить Трампу обратиться к аудитории, отличной от консерваторов, которые посещают его митинги и смотрят интервью экс-президента США на Fox News.
13 августа Трамп в трехчасовом интервью Маску в Х назвал самой большой угрозой для человечества не глобальное потепление, а ядерное. Он добавил, что политика нынешней администрации США может привести к третьей мировой войне «без каких-либо на то причин».
По словам Трампа, темпы роста инфляции в США являются худшими за столетие. Он добавил, что не верит официальным данным. Маск выразил готовность войти в состав комиссии по урезанию государственных расходов для борьбы с инфляцией в стране. Экс-президент США отметил, что был бы рад видеть бизнесмена в нем.
В июле действующий президент США Джо Байден вышел из предвыборной гонки и поддержал Харрис в качестве нового кандидата от демократов. 6 августа вице-президент США получила поддержку 99% делегатов партии и была официально выдвинута кандидатом. Выборы президента США состоятся 5 ноября, основными соперниками теперь стали Харрис и Трамп.