Маск предложил провести интервью с Харрис после беседы с Трампом

По словам Трампа, темпы роста инфляции в США являются худшими за столетие. Он добавил, что не верит официальным данным. Маск выразил готовность войти в состав комиссии по урезанию государственных расходов для борьбы с инфляцией в стране. Экс-президент США отметил, что был бы рад видеть бизнесмена в нем.