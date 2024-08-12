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Трамп даст интервью Илону Маску в социальной сети X

Ведомости

Американский миллиардер Илон Маск возьмет интервью у кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа в своей соцсети X. Об этом сообщает Reuters.

Интервью запланировано на 20:00 12 августа по восточному времени (04:00 13 августа мск). Эфир на платформе Маска может позволить Трампу обратиться к аудитории, отличной от консерваторов, которые посещают его митинги и смотрят его интервью на Fox News. Однако подобные мероприятия на этой платформе, отмечает Reuters, зачастую сопряжены с техническими проблемами.

«Я собираюсь провести несколько тестов на масштабирование системы в преддверии беседы», – сообщил Маск.

Интервью будет проходить в прямом эфире с использованием официального аккаунта Трампа в X. Доступ Трампа к его аккаунту был восстановлен через месяц после того, как Маск стал владельцем X. Предыдущие владельцы платформы приостановили действие аккаунта Трампа после событий у Капитолия 6 января 2021 г. Трамп часто публикует сообщения на своей социальной медиаплатформе Truth Social, которая была запущена в феврале 2022 г. С момента восстановления доступа он вернулся в X только один раз, опубликовав в августе 2023 г. пост с призывом о пожертвованиях и фотографией из тюрьмы округа Фултон.

Маск, считает издание, может оказаться необычным интервьюером. Маск возглавляет компанию по производству электромобилей Tesla Inc., а Трамп до недавнего времени критиковал электротранспорт, но поменял свое мнение, после того, как Маск начал его поддерживать.

«Я за электромобили. Я должен быть, потому что Илон очень сильно поддержал меня. Так что у меня нет выбора», – сказал Трамп на митинге в начале августа.

Президент United Auto Workers Шон Фейн, проводящий кампанию в поддержку соперника Трампа – действующего вице президента США Камалы Харриса, назвал Трампа »продажным человеком». Администрация действующего президента США Джо Байдена работала над популяризацией электромобилей с помощью налоговых льгот и другой поддержки в рамках кампании по сокращению выбросов углекислого газа. Республиканцы в конгрессе выступают против этих субсидий. Сенатор Джей Ди Вэнс, кандидат в вице-президенты от Трампа, заявил, что политика Байдена просто субсидирует богатых людей, которые покупают эти автомобили.

В июле Байден вышел из предвыборной гонки и поддержал Харрис в качестве нового кандидата от демократов. 6 августа Харрис получила поддержку 99% делегатов партии и была официально выдвинута кандидатом. Выборы президента США состоятся 5 ноября, основными соперниками теперь стали Харрис и Трамп.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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