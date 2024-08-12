Трамп даст интервью Илону Маску в социальной сети X
Американский миллиардер Илон Маск возьмет интервью у кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа в своей соцсети X. Об этом сообщает Reuters.
Интервью запланировано на 20:00 12 августа по восточному времени (04:00 13 августа мск). Эфир на платформе Маска может позволить Трампу обратиться к аудитории, отличной от консерваторов, которые посещают его митинги и смотрят его интервью на Fox News. Однако подобные мероприятия на этой платформе, отмечает Reuters, зачастую сопряжены с техническими проблемами.
«Я собираюсь провести несколько тестов на масштабирование системы в преддверии беседы», – сообщил Маск.
Интервью будет проходить в прямом эфире с использованием официального аккаунта Трампа в X. Доступ Трампа к его аккаунту был восстановлен через месяц после того, как Маск стал владельцем X. Предыдущие владельцы платформы приостановили действие аккаунта Трампа после событий у Капитолия 6 января 2021 г. Трамп часто публикует сообщения на своей социальной медиаплатформе Truth Social, которая была запущена в феврале 2022 г. С момента восстановления доступа он вернулся в X только один раз, опубликовав в августе 2023 г. пост с призывом о пожертвованиях и фотографией из тюрьмы округа Фултон.
Маск, считает издание, может оказаться необычным интервьюером. Маск возглавляет компанию по производству электромобилей Tesla Inc., а Трамп до недавнего времени критиковал электротранспорт, но поменял свое мнение, после того, как Маск начал его поддерживать.
«Я за электромобили. Я должен быть, потому что Илон очень сильно поддержал меня. Так что у меня нет выбора», – сказал Трамп на митинге в начале августа.
Президент United Auto Workers Шон Фейн, проводящий кампанию в поддержку соперника Трампа – действующего вице президента США Камалы Харриса, назвал Трампа »продажным человеком». Администрация действующего президента США Джо Байдена работала над популяризацией электромобилей с помощью налоговых льгот и другой поддержки в рамках кампании по сокращению выбросов углекислого газа. Республиканцы в конгрессе выступают против этих субсидий. Сенатор Джей Ди Вэнс, кандидат в вице-президенты от Трампа, заявил, что политика Байдена просто субсидирует богатых людей, которые покупают эти автомобили.
В июле Байден вышел из предвыборной гонки и поддержал Харрис в качестве нового кандидата от демократов. 6 августа Харрис получила поддержку 99% делегатов партии и была официально выдвинута кандидатом. Выборы президента США состоятся 5 ноября, основными соперниками теперь стали Харрис и Трамп.