Трамп даст интервью Илону Маску в социальной сети X

Интервью будет проходить в прямом эфире с использованием официального аккаунта Трампа в X. Доступ Трампа к его аккаунту был восстановлен через месяц после того, как Маск стал владельцем X. Предыдущие владельцы платформы приостановили действие аккаунта Трампа после событий у Капитолия 6 января 2021 г. Трамп часто публикует сообщения на своей социальной медиаплатформе Truth Social, которая была запущена в феврале 2022 г. С момента восстановления доступа он вернулся в X только один раз, опубликовав в августе 2023 г. пост с призывом о пожертвованиях и фотографией из тюрьмы округа Фултон.