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FT: Байден не реализовал около 40% обещанных промышленных проектов

Ведомости

Президент США Джо Байден не реализовал около 40% обещанных промышленных проектов во время своего руководства страной, сообщает Financial Times по результатам собственного расследования.

Изначально ряд законов, которые подписал Байден, предлагал льготы, займы и гранты на более чем $400 млрд. Согласно данным FT, проекты общей стоимостью $84 млрд были отложены или приостановлены из-за пересмотра промышленной и климатической политики. Компании, в свою очередь, сообщали, что планы менялись из-за ухудшения рыночных условий, замедления спроса и отсутствия политической определенности перед выборами.

Среди крупнейших из приостановленных проектов – завод по производству солнечных панелей компании Enel стоимостью $1 млрд, хранилище аккумуляторных батарей компании LG Energy Solution стоимостью $2,3 млрд и завод по переработке лития компании Albemarle стоимостью $1,3 млрд.

В публикации отмечается, что приостановка проектов может помешать новому кандидату от демократической партии, действующему вице-президенту Камале Харрис сделать ставку на «возрождение промышленности» в предвыборной кампании. Из-за этого она не сможет привлечь представителей рабочего класса.

В июле Байден вышел из предвыборной гонки и поддержал Харрис в качестве нового кандидата от демократов. 6 августа Харрис получила поддержку 99% делегатов партии и была официально выдвинута кандидатом. Выборы президента США состоятся 5 ноября, основными соперниками теперь стали Харрис и кандидат от республиканцев Дональд Трамп.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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