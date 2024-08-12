FT: Байден не реализовал около 40% обещанных промышленных проектов

Изначально ряд законов, которые подписал Байден, предлагал льготы, займы и гранты на более чем $400 млрд. Согласно данным FT, проекты общей стоимостью $84 млрд были отложены или приостановлены из-за пересмотра промышленной и климатической политики. Компании, в свою очередь, сообщали, что планы менялись из-за ухудшения рыночных условий, замедления спроса и отсутствия политической определенности перед выборами.