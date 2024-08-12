FT: Байден не реализовал около 40% обещанных промышленных проектов
Президент США Джо Байден не реализовал около 40% обещанных промышленных проектов во время своего руководства страной, сообщает Financial Times по результатам собственного расследования.
Изначально ряд законов, которые подписал Байден, предлагал льготы, займы и гранты на более чем $400 млрд. Согласно данным FT, проекты общей стоимостью $84 млрд были отложены или приостановлены из-за пересмотра промышленной и климатической политики. Компании, в свою очередь, сообщали, что планы менялись из-за ухудшения рыночных условий, замедления спроса и отсутствия политической определенности перед выборами.
Среди крупнейших из приостановленных проектов – завод по производству солнечных панелей компании Enel стоимостью $1 млрд, хранилище аккумуляторных батарей компании LG Energy Solution стоимостью $2,3 млрд и завод по переработке лития компании Albemarle стоимостью $1,3 млрд.
В публикации отмечается, что приостановка проектов может помешать новому кандидату от демократической партии, действующему вице-президенту Камале Харрис сделать ставку на «возрождение промышленности» в предвыборной кампании. Из-за этого она не сможет привлечь представителей рабочего класса.
В июле Байден вышел из предвыборной гонки и поддержал Харрис в качестве нового кандидата от демократов. 6 августа Харрис получила поддержку 99% делегатов партии и была официально выдвинута кандидатом. Выборы президента США состоятся 5 ноября, основными соперниками теперь стали Харрис и кандидат от республиканцев Дональд Трамп.