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Байден объяснил отказ от участия в президентских выборах

По его словам, главная задача демпартии – не допустить победы Трампа
Ведомости

Президент США Джо Байден решил отказаться от участия в президентской гонке для того, чтобы демократическая партия могла сосредоточиться на своей основной задаче: не позволить экс-президенту Дональду Трампа снова занять Белый дом. Об этом действующий американский лидер заявил в интервью передаче CBS Sunday Morning.

Это стало первым полноценным интервью Байдена после отказа от переизбрания. Байден пояснил, что принял решение о приостановке избирательной кампании вместе с семьей в конце июля, спустя несколько недель после неудачных дебатов с Трампом.

«[После дебатов] некоторые мои коллеги-демократы в палате представителей и сенате подумали, что я могу им навредить на выборах. И я волновался, что если я останусь в гонке, это станет главной темой. Вы будете у меня брать интервью на тему: "А что сказала Нэнси Пелоси...", "Почему то и это...". Я решил, что это будет всех отвлекать», – сказал Байден.

«Во-вторых, когда я избирался первый раз, я считал себя переходным президентом. Я даже не могу сказать, сколько мне лет, мне сложно выговорить это», – добавил президент США.

21 июля Байден заявил о выходе из предвыборной гонки и поддержал действующего вице-президента Камалу Харрис в качестве кандидата от демократической партии. 6 августа Харрис получила поддержку 99% делегатов партии и была официально выдвинута кандидатом. Выборы президента США состоятся 5 ноября, основным соперниками теперь стали Харрис и Трамп.

27 июня (ночью 28 июня мск) Байден и Трамп приняли участие в президентских дебатах на телеканале CNN. Многие эксперты констатировали провал Байдена из-за его медлительности, запинок и ошибок во время ответов. После дебатов американские СМИ сообщали о панике среди демократов и начале обсуждении вопроса о замене Байдена в президентской гонке.

Трамп и Харрис уже объявили о намерении провести дебаты на телевидении. По словам бывшего президента и кандидата от республиканской партии, он согласился провести три раунда дебатов – 4 сентября на Fox News, 10 сентября на NBC и 25 сентября на телеканале ABC.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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