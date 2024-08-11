Байден объяснил отказ от участия в президентских выборах

«[После дебатов] некоторые мои коллеги-демократы в палате представителей и сенате подумали, что я могу им навредить на выборах. И я волновался, что если я останусь в гонке, это станет главной темой. Вы будете у меня брать интервью на тему: "А что сказала Нэнси Пелоси...", "Почему то и это...". Я решил, что это будет всех отвлекать», – сказал Байден.