Байден объяснил отказ от участия в президентских выборах

Байден объяснил отказ от участия в президентских выборахПо его словам, главная задача демпартии – не допустить победы Трампа
Президент США Джо Байден решил отказаться от участия в президентской гонке для того, чтобы демократическая партия могла сосредоточиться на своей основной задаче: не позволить экс-президенту Дональду Трампа снова занять Белый дом. Об этом действующий американский лидер заявил в интервью передаче CBS Sunday Morning.
Это стало первым полноценным интервью Байдена после отказа от переизбрания. Байден пояснил, что принял решение о приостановке избирательной кампании вместе с семьей в конце июля, спустя несколько недель после неудачных дебатов с Трампом.
«[После дебатов] некоторые мои коллеги-демократы в палате представителей и сенате подумали, что я могу им навредить на выборах. И я волновался, что если я останусь в гонке, это станет главной темой. Вы будете у меня брать интервью на тему: "А что сказала Нэнси Пелоси...", "Почему то и это...". Я решил, что это будет всех отвлекать», – сказал Байден.
«Во-вторых, когда я избирался первый раз, я считал себя переходным президентом. Я даже не могу сказать, сколько мне лет, мне сложно выговорить это», – добавил президент США.
21 июля Байден заявил о выходе из предвыборной гонки и поддержал действующего вице-президента Камалу Харрис в качестве кандидата от демократической партии. 6 августа Харрис получила поддержку 99% делегатов партии и была официально выдвинута кандидатом. Выборы президента США состоятся 5 ноября, основным соперниками теперь стали Харрис и Трамп.
27 июня (ночью 28 июня мск) Байден и Трамп приняли участие в президентских дебатах на телеканале CNN. Многие эксперты констатировали провал Байдена из-за его медлительности, запинок и ошибок во время ответов. После дебатов американские СМИ сообщали о панике среди демократов и начале обсуждении вопроса о замене Байдена в президентской гонке.
Трамп и Харрис уже объявили о намерении провести дебаты на телевидении. По словам бывшего президента и кандидата от республиканской партии, он согласился провести три раунда дебатов – 4 сентября на Fox News, 10 сентября на NBC и 25 сентября на телеканале ABC.