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Байден усомнился в мирной передаче власти в случае поражения Трампа

Ведомости

Если кандидат в президенты США Дональд Трамп проиграет ноябрьские выборы, мирной передачи власти может на случиться. Об этом сообщил действующий президент США Джо Байден в своем первом в интервью с тех пор, как объявил, что больше не будет добиваться переизбрания на пост главы государства. CBS News опубликовало тизер его беседы с корреспондентом Робертом Костой.

В беседе, состоявшейся 7 августа в Белом доме, обсуждалось решение президента прекратить борьбу за второй срок, его взгляд на страну и ряд других тем, включая размышления об американской демократии.

Отвечая на вопрос, уверен ли он в том, что в январе 2025 г. произойдет мирная передача власти, Байден сказал: «Если Трамп проиграет, я совсем не уверен. Он говорит то, что говорит. Мы не воспринимаем его всерьез. [Но] он серьезно говорит все эти вещи о том, что "Если мы проиграем, начнется кровавая баня, это будут украденные выборы"».

Трамп произнес упомянутую Байденом угрозу в марте на предвыборном митинге в Огайо. Он заявил: «Если меня не изберут, то случится "кровавая баня" – это будет наименьшее. Это будет "кровавая баня" для страны».

21 июля Байден заявил о выходе из предвыборной гонки и поддержал действующего вице-президента Камалу Харрис в качестве кандидата от демократической партии. 6 августа Харрис получила поддержку 99% делегатов партии и была официально выдвинута кандидатом.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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