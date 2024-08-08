Байден усомнился в мирной передаче власти в случае поражения Трампа
Если кандидат в президенты США Дональд Трамп проиграет ноябрьские выборы, мирной передачи власти может на случиться. Об этом сообщил действующий президент США Джо Байден в своем первом в интервью с тех пор, как объявил, что больше не будет добиваться переизбрания на пост главы государства. CBS News опубликовало тизер его беседы с корреспондентом Робертом Костой.
В беседе, состоявшейся 7 августа в Белом доме, обсуждалось решение президента прекратить борьбу за второй срок, его взгляд на страну и ряд других тем, включая размышления об американской демократии.
Отвечая на вопрос, уверен ли он в том, что в январе 2025 г. произойдет мирная передача власти, Байден сказал: «Если Трамп проиграет, я совсем не уверен. Он говорит то, что говорит. Мы не воспринимаем его всерьез. [Но] он серьезно говорит все эти вещи о том, что "Если мы проиграем, начнется кровавая баня, это будут украденные выборы"».
Трамп произнес упомянутую Байденом угрозу в марте на предвыборном митинге в Огайо. Он заявил: «Если меня не изберут, то случится "кровавая баня" – это будет наименьшее. Это будет "кровавая баня" для страны».
21 июля Байден заявил о выходе из предвыборной гонки и поддержал действующего вице-президента Камалу Харрис в качестве кандидата от демократической партии. 6 августа Харрис получила поддержку 99% делегатов партии и была официально выдвинута кандидатом.