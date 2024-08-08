Байден усомнился в мирной передаче власти в случае поражения Трампа

Отвечая на вопрос, уверен ли он в том, что в январе 2025 г. произойдет мирная передача власти, Байден сказал: «Если Трамп проиграет, я совсем не уверен. Он говорит то, что говорит. Мы не воспринимаем его всерьез. [Но] он серьезно говорит все эти вещи о том, что "Если мы проиграем, начнется кровавая баня, это будут украденные выборы"».