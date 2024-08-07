Камала Харрис выбрала себе в вице-президенты губернатора Тима Уолза

Губернатор высказывался в поддержку Украины. В марте 2022 г. он подписал исполнительный указ штата, в котором высказал свою поддержку Киеву и осудил действия России. Согласно документу, все ведомства штата должны были приостановить какие-либо транзакции с российскими лицами и отказаться от взаимодействия с ними в будущем. Эти же требования, но только в форме рекомендаций, были обращены и к частным компаниям, работающим на территории Миннесоты. Стоит уточнить, что помимо поддержки жителей штата украинского происхождения Уолз тогда призвал поддержать и жителей российского происхождения.