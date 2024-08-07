Камала Харрис выбрала себе в вице-президенты губернатора Тима Уолза

Камала Харрис выбрала себе в вице-президенты губернатора Тима УолзаОн привлек кандидата в президенты США отсутствием компроматов
Вице-президент США и официальный кандидат от демократической партии на президентских выборах Камала Харрис объявила, что в случае ее победы в ноябре вице-президентом станет 60-летний губернатор Миннесоты Тим Уолз. Об этом раньше всех 6 августа сообщил телеканал CNN.
Спустя некоторое время после появления новости пресс-секретарь избирательного штаба бывшего президента США Дональда Трампа Каролина Ливитт назвала губернатора «опасно либеральным экстремистом» и обвинила его в одержимости продвижением либеральной повестки.
Кто такой Тим Уолз
Номинант на должность вице-президента родился в 1964 г. в Уэст-Пойнте, штат Небраска, в семье администратора средней школы. В 1981 г. в возрасте 17 лет он добровольно вступил в ряды национальной гвардии США, где прослужил до 2005 г. В 1989 г. получил степень бакалавра общественных наук в колледже Чадрон. Работал год преподавателем в Китае по программе академических обменов World Teach, а после возвращения в США – учителем географии и физкультуры в школе.
В 2005 г. Уолз принял решение баллотироваться в палату представителей и одержал победу. Затем пять раз подряд переизбирался (последний – в 2016 г.). По данным портала GovTrack, за годы работы в палате Уолз придерживался умеренных левоцентристских взглядов. При этом 67% законопроектов, автором или соавтором которых он являлся, были посвящены вопросам вооруженных сил и национальной безопасности США. Большинство из 35 таких законопроектов были направлены на улучшение социального положения действующих и бывших военнослужащих. Будучи в конгрессе, Уолз критиковал политику бывшего президента США Джорджа Буша-младшего (2001–2009 гг.) в Ираке и Афганистане.
В 2018 г. он выиграл выборы губернатора в Миннесоте и был переизбран на эту должность в 2022 г. На этом посту Уолз продвигал законопроекты, связанные с защитой прав женщин, в том числе и права на аборты.
Внешнеполитические взгляды Уолза
Как и большинство американских губернаторов, Уолз крайне редко высказывался на внешнеполитические темы. Его позиции не сильно отличаются от партийного большинства.
Так, в октябре 2023 г. он осудил нападение радикальной палестинской группировки «Хамас» на Израиль. В то же самое время Уолз выразил понимание позиции протестующих против ударов Израиля по сектору Газа, которые приводят к гибели мирных жителей.
Губернатор высказывался в поддержку Украины. В марте 2022 г. он подписал исполнительный указ штата, в котором высказал свою поддержку Киеву и осудил действия России. Согласно документу, все ведомства штата должны были приостановить какие-либо транзакции с российскими лицами и отказаться от взаимодействия с ними в будущем. Эти же требования, но только в форме рекомендаций, были обращены и к частным компаниям, работающим на территории Миннесоты. Стоит уточнить, что помимо поддержки жителей штата украинского происхождения Уолз тогда призвал поддержать и жителей российского происхождения.
В апреле 2023 г. Уолз также участвовал в онлайн-переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским, где в очередной раз выразил «солидарность» с Украиной.
Чем Уолз поможет Харрис
По данным совместного опроса Associated Press и центра исследования общественных настроений NORC, у Уолза нет особой узнаваемости на национальном уровне. Он также не является губернатором колеблющегося штата (где шансы на победу республиканца и демократа примерно равны), так как в Миннесоте кандидат-республиканец победил в последний раз в 1972 г.
Это отличало его от возможного соперника Джоша Шапиро, губернатора самого большого по количеству голосов выборщиков колеблющегося штата – Пенсильвании. Она дает 19 из 270 голосов, необходимых для победы на президентских выборах. Но от Шапиро Харрис отказалась, предположительно, из-за резкой критики его кандидатуры со стороны левого электората демпартии за его произраильскую позицию. Уолзу в то же самое время как раз удалось получить поддержку одного из лидеров левого крыла демократов, сенатора Берни Сандерса.
Скандал вокруг Шапиро мог навредить демократам в колеблющемся Мичигане (16 голосов выборщиков), где важны голоса избирателей-мусульман, выступающих против политики США и Израиля на Ближнем Востоке. По данным Real Clear Politics (RCP), на гипотетических выборах Харрис опережает бывшего президента США Дональда Трампа на 0,2 п. п.: 47% против 46,8%. Усредненные данные массива опросов The Hill и RCP показывают, что Трамп лидирует во всех семи колеблющихся штатах, но Харрис значительно сократила свое отставание в некоторых из них.
Преимуществами Уолза можно назвать его связи с партийным истеблишментом и умение собирать средства, говорит директор Института международных исследований МГИМО Максим Сучков. В то же самое время его кандидатура уязвима, что связано не только с отсутствием широкой узнаваемости, но и с относительной непопулярностью в собственном штате. «В оставшееся время нужно успеть раскрутить не только Харрис, но и его», – сказал эксперт.
Выбор Уолза – стратегически сильный шаг, считает руководитель «Дубравский консалтинга» Павел Дубравский. Он, как и сама Харрис в 2020 г., стал консенсусной фигурой внутри демократической партии. «Уолз выглядит как «кандидат нормальности». Его инициативы о бесплатных обедах в школе, образ учителя и публичная манера говорить могут понравиться белому американцу, который массово поддерживает Трампа», – объяснил эксперт.
Харрис выбирала Уолза, чтобы активизировать белый мужской электорат от 60 лет и старше, полагает руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Виктория Журавлева.
«После снятия Байдена Харрис смогла увеличить поддержку почти среди всех групп избирателей-демократов, кроме белых представителей старшего поколения, и вот выбор Уолза как раз может привлечь и их», – сказала Журавлева. Другим сравнительным преимуществом губернатора Миннесоты американистка назвала отсутствие «скандального шлейфа», который был, например, у Шапиро.