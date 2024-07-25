Какой будет внешняя политика США при Камале Харрис

Харрис не хочет скандала с Нетаньяху и из-за опасений потерять поддержку израильских групп интересов, добавляет заместитель директора Института США и Канады РАН по научной работе Андрей Евсеенко. Она может попробовать и «реанимировать» старую или согласовать новую ядерную сделку с Ираном, говорит эксперт. Последнее невозможно, если обе палаты конгресса окажутся под контролем республиканцев после ноябрьских выборов. А вот перспективы заключения оборонного пакта с Саудовской Аравией в обмен на признание Израиля при Харрис-президенте сократятся, так как она не готова идти на уступки саудитам, считает Евсеенко.