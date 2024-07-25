Какой будет внешняя политика США при Камале Харрис

Какой будет внешняя политика США при Камале ХаррисОна может усилить давление на Израиль и больше уделять внимания глобальному Югу
Вице-президент США и вероятный кандидат в президенты от демократической партии Камала Харрис получила поддержку более 350 экспертов из сферы внешней политики в открытом письме. Среди них – бывший государственный секретарь США Джон Керри (2013–2017), бывший заместитель госсекретаря Виктория Нуланд (2021–2024) и экс-посол США в России Майкл Макфол (2012–2014). Они утверждают, что Харрис не нуждается в «обучении», когда речь заходит о вопросах национальной безопасности. Символично, что среди подписантов есть и республиканец, бывший министр обороны Чак Хейгл (2013–2015).
Во время своей работы вице-президентом Харрис публично ни разу не расходилась с президентом США Джо Байденом по вопросам внешней политики, что в целом характерно для занимающего данный пост. Но в случае победы на выборах главы государства она все-таки может внести ряд корректировок в американскую международную политику. Как сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ), возможно, например, усиление давления на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по вопросу о перемирии в Газе.
Если Харрис победит, то она продолжит следовать определенной Байденом стратегии, считает научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Изменения на ближневосточном направлении возможны, хотя и очень осторожные, так как ни один президент США не пожертвует союзом с Израилем, добавляет он.
Харрис не хочет скандала с Нетаньяху и из-за опасений потерять поддержку израильских групп интересов, добавляет заместитель директора Института США и Канады РАН по научной работе Андрей Евсеенко. Она может попробовать и «реанимировать» старую или согласовать новую ядерную сделку с Ираном, говорит эксперт. Последнее невозможно, если обе палаты конгресса окажутся под контролем республиканцев после ноябрьских выборов. А вот перспективы заключения оборонного пакта с Саудовской Аравией в обмен на признание Израиля при Харрис-президенте сократятся, так как она не готова идти на уступки саудитам, считает Евсеенко.
Собеседники WSJ отмечают, что Харрис, вероятно, не планирует продолжать работу с нынешним госсекретарем Энтони Блинкеном, советником по нацбезопасности Джейком Салливаном и министром обороны Ллойдом Остином.
Центральную роль в координации внешней политики при Харрис, по информации WSJ, будет играть ее нынешний советник по нацбезопасности Фил Гордон (его роль не называется). Ранее он координировал работу госдепартамента на европейском направлении в периоды президентства Билла Клинтона (1993–2001) и Барака Обамы (2009–2017). Также с 2015 по 2017 г. он был советником Обамы по политике на ближневосточном и африканском направлениях и, например, выступал против поставок оружия сирийской оппозиции.
Выступая на мероприятии в Совете по международным отношениям (CFR) в мае 2024 г., Гордон заявил, что считает проводимую США политику на украинском направлении корректной и не нуждающейся в серьезных изменениях. Чиновник тогда подчеркнул, что для Вашингтона Россия и Китай остаются основными противниками.
Во время своей первой президентской кампании 2019 г. Харрис привлекала себе в консультанты по внешней политике экспертов одного из наиболее ястребиных аналитических центров – CNAS (Центр новой американской безопасности). Некоторые из них работают в действующей администрации на различных должностях.
Если Харрис станет президентом, то для США возрастет важность стран глобального Юга, считает Кортунов. Этому не в последнюю очередь способствует ее смешанное происхождение. Но глобального отхода от внешней политики Байдена в случае ее победы в любом случае ждать не стоит.
Стратегия США в отношении Китая, включая поддержку Тайваня, в случае победы Харрис не изменится – обе ведущие американские партии поддерживают усиление давления на Пекин. Что касается ситуации на Украине, то Харрис попытается переложить больше финансовых издержек на европейцев по сравнению с Байденом. А уровень поддержки Украины со стороны США при этом вряд ли увеличится, резюмировал Евсеенко.