Трамп назвал «ядерное потепление» самой большой угрозой человечеству
Самая большая угроза для человечества – не глобальное потепление, а ядерное. Об этом заявил кандидат в президенты США Дональд Трамп в интервью американскому бизнесмену Илону Маску в соцсети Х.
«Самая большая угроза – это не глобальное потепление <...> Самая большая угроза – это ядерное потепление, потому что сейчас у пяти стран есть значительный ядерный арсенал. Нельзя допустить, чтобы из-за людей вроде Байдена случилась какая-нибудь глупость», – сказал Трамп.
Экс-президент США также считает, что политика нынешней администрации США может привести к третьей мировой войне «без каких-либо на то причин».
В июле Байден вышел из предвыборной гонки и поддержал действующего вице-президента Камалу Харрис в качестве нового кандидата от демократов. 6 августа Харрис получила поддержку 99% делегатов партии и была официально выдвинута кандидатом. Выборы президента США состоятся 5 ноября, основными соперниками теперь стали Харрис и Трамп.
О том что Маск возьмет интервью у Трампа в X, стало известно 12 августа. Reuters отмечало, что эфир на платформе Маска может позволить Трампу обратиться к аудитории, отличной от консерваторов, которые посещают его митинги и смотрят его интервью на Fox News.