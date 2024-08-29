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Мирошник: связь с жителями приграничных районов Курской области осложнена

Ведомости

Связь с мирными жителями приграничных районов Курской области, занятых вооруженными силами Украины (ВСУ), сильно осложнена. Об этом сообщил «РИА Новости» посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«Координация с людьми, которые остались на территории, очень сильно осложнена», – подчеркнул Мирошник.

По его словам, связь с ними в основном осуществляется через людей, которые совершают вылазки в эти районы. Они фиксируют состояние домов и присматривают за домашними животными, а также помогают тайно выехать тем, кто еще не сделал этого по разным причинам. Некоторые люди отказываются уезжать, в частности из-за того, что не могут оставить свое хозяйство.

Бои в Курской области между Вооруженными силами России и ВСУ продолжаются с 6 августа. В регионе введен режим контртеррористической операции и действует режим ЧС федерального характера. На фоне ситуации в Курской области жители приграничных районов стали уезжать в безопасные районы. 22 августа врио губернатора региона Алексей Смирнов сообщил, что из зоны ЧС уже выехали 133 190 человек, остались 19 376.

По данным МЧС России, порядка 70 000 пострадавших жителей Курской области получили выплаты на общую сумму 1,46 млрд руб. Всего в регион прибыло более 3300 т гуманитарных грузов. Сотрудники службы с подразделениями Минобороны России и волонтерами продолжают поиск и эвакуацию людей из «серой зоны». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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