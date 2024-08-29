Мирошник: связь с жителями приграничных районов Курской области осложнена

По его словам, связь с ними в основном осуществляется через людей, которые совершают вылазки в эти районы. Они фиксируют состояние домов и присматривают за домашними животными, а также помогают тайно выехать тем, кто еще не сделал этого по разным причинам. Некоторые люди отказываются уезжать, в частности из-за того, что не могут оставить свое хозяйство.