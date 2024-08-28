Выплаты пострадавшим жителям Курской области превысили 1 млрд рублей
Пострадавшие жители Курской области получили выплаты на общую сумму 1,46 млрд руб. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.
«Всего выплаты получили порядка 70 000 человек на сумму 1,46 млрд руб.», – говорится в сообщении.
За прошлые сутки в регион доставлено более 90 т гумпомощи. Всего в Курскую область прибыло более 3300 т гуманитарных грузов.
Сотрудники службы совместно с подразделениями Минобороны России и волонтерами продолжают поиск и эвакуацию людей из «серой зоны». За сутки восстановлена связь с родственниками 58 граждан приграничья.
28 августа уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что в Курской области из-за обстрелов вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали 11 детей. В настоящий момент лечение в Москве продолжают проходить двое.
Бои в Курской области между Вооруженными силами России и ВСУ продолжаются с 6 августа. В регионе введен режим контртеррористической операции и действует режим ЧС федерального характера. На фоне ситуации в Курской области жители приграничных районов стали уезжать в безопасные районы. 22 августа врио губернатора региона Алексей Смирнов сообщил, что из зоны ЧС уже выехали 133 190 человек, остались 19 376.