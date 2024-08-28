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Выплаты пострадавшим жителям Курской области превысили 1 млрд рублей

Ведомости

Пострадавшие жители Курской области получили выплаты на общую сумму 1,46 млрд руб. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

«Всего выплаты получили порядка 70 000 человек на сумму 1,46 млрд руб.», – говорится в сообщении.

За прошлые сутки в регион доставлено более 90 т гумпомощи. Всего в Курскую область прибыло более 3300 т гуманитарных грузов.

Сотрудники службы совместно с подразделениями Минобороны России и волонтерами продолжают поиск и эвакуацию людей из «серой зоны». За сутки восстановлена связь с родственниками 58 граждан приграничья.

28 августа уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что в Курской области из-за обстрелов вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали 11 детей. В настоящий момент лечение в Москве продолжают проходить двое. 

Бои в Курской области между Вооруженными силами России и ВСУ продолжаются с 6 августа. В регионе введен режим контртеррористической операции и действует режим ЧС федерального характера. На фоне ситуации в Курской области жители приграничных районов стали уезжать в безопасные районы. 22 августа врио губернатора региона Алексей Смирнов сообщил, что из зоны ЧС уже выехали 133 190 человек, остались 19 376.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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