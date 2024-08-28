Выплаты пострадавшим жителям Курской области превысили 1 млрд рублей

Бои в Курской области между Вооруженными силами России и ВСУ продолжаются с 6 августа. В регионе введен режим контртеррористической операции и действует режим ЧС федерального характера. На фоне ситуации в Курской области жители приграничных районов стали уезжать в безопасные районы. 22 августа врио губернатора региона Алексей Смирнов сообщил, что из зоны ЧС уже выехали 133 190 человек, остались 19 376.