Роспотребнадзор организовал вакцинацию в ПВР Курской области
В пунктах временного размещения (ПВР) Курской области началась вакцинация от гриппа, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
«В медицинских организациях, закрепленных за ПВР, созданы 84 мобильные прививочные бригады, которые обеспечены вакциной для профилактики гриппа у детей и взрослых, необходимым инвентарем и расходными материалами», – говорится в сообщении ведомства.
Вакцинацию проводят в медицинских пунктах ПВР. По последним данным, привиты более 32% граждан, подлежащих иммунизации. Роспотребнадзор также осуществляет регулярный контроль за условиями проживания, питания, организацией водоснабжения и водоотведения.
В Курской области уже более трех недель продолжаются бои ВС РФ и ВСУ. Украинские диверсанты вторглись на территорию России 6 августа. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера.
По последним данным МЧС, пострадавшие жители Курской области получили выплаты на общую сумму 1,46 млрд руб. Всего в регион прибыло более 3300 т гуманитарных грузов. Сотрудники службы совместно с подразделениями Минобороны России и волонтерами продолжают поиск и эвакуацию людей из «серой зоны».