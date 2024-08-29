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Роспотребнадзор организовал вакцинацию в ПВР Курской области

Ведомости

В пунктах временного размещения (ПВР) Курской области началась вакцинация от гриппа, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«В медицинских организациях, закрепленных за ПВР, созданы 84 мобильные прививочные бригады, которые обеспечены вакциной для профилактики гриппа у детей и взрослых, необходимым инвентарем и расходными материалами», – говорится в сообщении ведомства.

Вакцинацию проводят в медицинских пунктах ПВР. По последним данным, привиты более 32% граждан, подлежащих иммунизации. Роспотребнадзор также осуществляет регулярный контроль за условиями проживания, питания, организацией водоснабжения и водоотведения.

В Курской области уже более трех недель продолжаются бои ВС РФ и ВСУ. Украинские диверсанты вторглись на территорию России 6 августа. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера.

По последним данным МЧС, пострадавшие жители Курской области получили выплаты на общую сумму 1,46 млрд руб. Всего в регион прибыло более 3300 т гуманитарных грузов. Сотрудники службы совместно с подразделениями Минобороны России и волонтерами продолжают поиск и эвакуацию людей из «серой зоны». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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