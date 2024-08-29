Как теперь охраняют Курчатов

При этом транспорт, ранее использовавший Курчатов для транзитных перевозок, теперь должен будет «использовать альтернативные маршруты объезда». «Обращаю особое внимание, что на блокпостах [на въезде в Курчатов] будут дежурить сотрудники администраций города и района с 7.00 до 17.00», – добавил Смирнов. У городских чиновников «также можно будет получить разрешение на въезд».