Как теперь охраняют Курчатов

Как теперь охраняют КурчатовВ этом городе находится атомная станция, и это решение имеет целью обеспечение ее безопасности
Въезд в город-спутник Курской АЭС (КАЭС) Курчатов, находящийся в 40 км от российско-украинской границы, «в ближайшее время» будет ограничен в целях обеспечения «дополнительных мер безопасности», поскольку ВСУ «не оставляют попыток проникнуть в город». Об этом 28 августа заявил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.
«Контроль за исполнением данного решения [об ограничении въезда в город] будет осуществляться на специально организованных блокпостах. Жители города, имеющие регистрацию, смогут свободно въезжать в Курчатов. Для тех, кто не имеет прописки, но работает в городе, предусмотрена возможность получения пропусков в администрациях города Курчатова и Курчатовского района», – пояснил Смирнов.
Он уточнил, что все сотрудники КАЭС и стройки КАЭС-2, которая должна заменить действующую станцию, по поводу пропускного режима должны «обратиться к руководству».
При этом транспорт, ранее использовавший Курчатов для транзитных перевозок, теперь должен будет «использовать альтернативные маршруты объезда». «Обращаю особое внимание, что на блокпостах [на въезде в Курчатов] будут дежурить сотрудники администраций города и района с 7.00 до 17.00», – добавил Смирнов. У городских чиновников «также можно будет получить разрешение на въезд».
По словам источника «Ведомостей», знакомого с обстановкой в Курчатове, данная мера принята как альтернатива досмотра любых автомобилей, идущих в город или транзитом через него. 27 августа глава Курчатова Игорь Корпунков анонсировал введение дополнительных мер безопасности.
Что случилось?
ВСУ прорвались в Курскую область 6 августа. С тех пор боевые действия идут в Кореневском, Суджанском, части Беловского и Льговского районов Курской области. Согласно дневной сводке Минобороны России от 28 августа, подразделения армейской группировки войск «Север» отражали атаки штурмовых групп ВСУ в направлении населенных пунктов Коренево (59 км по прямой от Курчатова), Кремяное (49 км), Малая Локня (47 км).
При этом в Курской области уже три недели, с 10 августа, действует режим контртеррористической операции (КТО). С 7 августа действовал режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального масштаба, 9 августа его сменил режим ЧС федерального масштаба.
Под угрозой ударов со стороны ВСУ находится и сама станция – ее территория обстреливается дронами и ракетами. Например, 28 августа инженерно-разведывательная группа Росгвардии обезвредила сбитый неразорвавшийся кассетный боеприпас ВСУ в 5 км от Курской АЭС.
Об опасности для станции неоднократно заявляли российские власти, в частности 22 августа – президент России Владимир Путин. 27 августа на объект по приглашению Путина прибыла делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с директором организации Рафаэлем Гросси. Гросси продемонстрировали места падения дронов.
Во время визита глава МАГАТЭ убедился, что блок № 3 Курской АЭС продолжает работать на установленной мощности, а блок № 4 с 25 августа вышел на планово-предупредительный ремонт. Остальные два блока на сегодняшний день уже выведены из эксплуатации.
При этом Гросси выразил опасения из-за угрозы «ядерного инцидента» при ударах по энергоблокам станции. Эти энергоблоки аналогичны энергоблокам, работавшим на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС): они уязвимы к внешнему воздействию, так как не имеют защитной оболочки. Последнее стало причиной обширного радиационного загрязнения территорий Украины, Белоруссии и России после аварии на ЧАЭС 26 апреля 1986 г.
Охрану самой КАЭС и мероприятия по охране правопорядка в ее городе-спутнике в основном осуществляют подразделения Росгвардии.
«Ведомости» направили запрос в силовую структуру с просьбой уточнить возможные изменения в порядке работы ее сотрудников и взаимодействия с полицией и армией. «Ведомости» также направили запрос в правительство Курской области о подробностях усиленных мер безопасности в Курчатове.