Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Как теперь охраняют Курчатов

В этом городе находится атомная станция, и это решение имеет целью обеспечение ее безопасности
Илья Лакстыгал
Жизнь в Курчатове теперь будет осложнена усиленными мерами безопасности/ Илья Питалев / РИА Новости

Въезд в город-спутник Курской АЭС (КАЭС) Курчатов, находящийся в 40 км от российско-украинской границы, «в ближайшее время» будет ограничен в целях обеспечения «дополнительных мер безопасности», поскольку ВСУ «не оставляют попыток проникнуть в город». Об этом 28 августа заявил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

«Контроль за исполнением данного решения [об ограничении въезда в город] будет осуществляться на специально организованных блокпостах. Жители города, имеющие регистрацию, смогут свободно въезжать в Курчатов. Для тех, кто не имеет прописки, но работает в городе, предусмотрена возможность получения пропусков в администрациях города Курчатова и Курчатовского района», – пояснил Смирнов.

Он уточнил, что все сотрудники КАЭС и стройки КАЭС-2, которая должна заменить действующую станцию, по поводу пропускного режима должны «обратиться к руководству».

При этом транспорт, ранее использовавший Курчатов для транзитных перевозок, теперь должен будет «использовать альтернативные маршруты объезда». «Обращаю особое внимание, что на блокпостах [на въезде в Курчатов] будут дежурить сотрудники администраций города и района с 7.00 до 17.00», – добавил Смирнов. У городских чиновников «также можно будет получить разрешение на въезд».

По словам источника «Ведомостей», знакомого с обстановкой в Курчатове, данная мера принята как альтернатива досмотра любых автомобилей, идущих в город или транзитом через него. 27 августа глава Курчатова Игорь Корпунков анонсировал введение дополнительных мер безопасности.

Что случилось?

ВСУ прорвались в Курскую область 6 августа. С тех пор боевые действия идут в Кореневском, Суджанском, части Беловского и Льговского районов Курской области. Согласно дневной сводке Минобороны России от 28 августа, подразделения армейской группировки войск «Север» отражали атаки штурмовых групп ВСУ в направлении населенных пунктов Коренево (59 км по прямой от Курчатова), Кремяное (49 км), Малая Локня (47 км).

При этом в Курской области уже три недели, с 10 августа, действует режим контртеррористической операции (КТО). С 7 августа действовал режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального масштаба, 9 августа его сменил режим ЧС федерального масштаба.

Под угрозой ударов со стороны ВСУ находится и сама станция – ее территория обстреливается дронами и ракетами. Например, 28 августа инженерно-разведывательная группа Росгвардии обезвредила сбитый неразорвавшийся кассетный боеприпас ВСУ в 5 км от Курской АЭС.

Об опасности для станции неоднократно заявляли российские власти, в частности 22 августа – президент России Владимир Путин. 27 августа на объект по приглашению Путина прибыла делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с директором организации Рафаэлем Гросси. Гросси продемонстрировали места падения дронов.

Во время визита глава МАГАТЭ убедился, что блок № 3 Курской АЭС продолжает работать на установленной мощности, а блок № 4 с 25 августа вышел на планово-предупредительный ремонт. Остальные два блока на сегодняшний день уже выведены из эксплуатации.

При этом Гросси выразил опасения из-за угрозы «ядерного инцидента» при ударах по энергоблокам станции. Эти энергоблоки аналогичны энергоблокам, работавшим на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС): они уязвимы к внешнему воздействию, так как не имеют защитной оболочки. Последнее стало причиной обширного радиационного загрязнения территорий Украины, Белоруссии и России после аварии на ЧАЭС 26 апреля 1986 г.

Охрану самой КАЭС и мероприятия по охране правопорядка в ее городе-спутнике в основном осуществляют подразделения Росгвардии.

«Ведомости» направили запрос в силовую структуру с просьбой уточнить возможные изменения в порядке работы ее сотрудников и взаимодействия с полицией и армией. «Ведомости» также направили запрос в правительство Курской области о подробностях усиленных мер безопасности в Курчатове.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных