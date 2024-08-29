Алаудинов рассказал об 11-часовых боях в Курской области
28 августа в Курской области бои Вооруженных сил (ВС) РФ и ВСУ на двух участках продолжались почти 11 часов. Об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
«У нас сегодня был <...> очень тяжелый день. Почти 11 часов шли у нас бои на двух участках», – сказал он в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.
Алаудинов отметил стойкость и героизм российских военных. По его словам, противник несет большие потери. Командир «Ахмата» добавил, что российским солдатам приходится «почти круглосуточно быть на ходу», они практически не спят уже более 20 суток. Эти дни Алаудинов назвал «очень тяжелыми», отметив, что военные не могут расслабиться, пока враг не будет выбит с территории РФ.
В Курской области уже более трех недель продолжаются бои ВС РФ и ВСУ. Украинские диверсанты вторглись на территорию России 6 августа. С тех пор Минобороны регулярно отчитывается об уничтожении техники и живой силы ВСУ в регионе. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера.