Алаудинов рассказал об 11-часовых боях в Курской области

Алаудинов отметил стойкость и героизм российских военных. По его словам, противник несет большие потери. Командир «Ахмата» добавил, что российским солдатам приходится «почти круглосуточно быть на ходу», они практически не спят уже более 20 суток. Эти дни Алаудинов назвал «очень тяжелыми», отметив, что военные не могут расслабиться, пока враг не будет выбит с территории РФ.