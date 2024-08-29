Минобрнауки контролирует ситуацию с обучением в приграничных вузах
Минобрнауки России держит в зоне особого внимания ситуацию с обучением в приграничных регионах. Об этом сообщил замглавы ведомства Дмитрий Афанасьев на совещании по подготовке системы образования к новому учебному году.
«В зоне особого внимания находятся организации приграничных регионов. Там в 31 вузе обучается более 109 000 человек», – говорится в сообщении аппарата вице-премьера РФ.
29 августа министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что в школах Курской области в новом учебном году частично будет введен дистанционный формат обучения. Как минимум 114 школ начнут учебный год в дистанционном формате.
24 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов рассказал Кравцову, что в регионе в новом учебном году откроют школы для посещения там, где это возможно. Он добавил, что для психологической поддержки учеников и их родителей созданы координационный центр и горячая линия.
Сейчас в регионе введен режим контртеррористической операции (КТО) и ЧС федерального характера. Это произошло после вторжения вооруженных сил Украины (ВСУ) в регион 6 августа. Режим КТО также введен в Белгородской и Брянской областях. В Белгородской области действует режим ЧС федерального характера. Первый вице-премьер Денис Мантуров сообщал 22 августа, что из приграничных районов Курской области эвакуируются жители, вывезены 115 000 человек. При этом, по данным Смирнова, территорию покинули уже 133 000 человек.