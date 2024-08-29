Минобрнауки контролирует ситуацию с обучением в приграничных вузах

Сейчас в регионе введен режим контртеррористической операции (КТО) и ЧС федерального характера. Это произошло после вторжения вооруженных сил Украины (ВСУ) в регион 6 августа. Режим КТО также введен в Белгородской и Брянской областях. В Белгородской области действует режим ЧС федерального характера. Первый вице-премьер Денис Мантуров сообщал 22 августа, что из приграничных районов Курской области эвакуируются жители, вывезены 115 000 человек. При этом, по данным Смирнова, территорию покинули уже 133 000 человек.