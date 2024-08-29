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Минобрнауки контролирует ситуацию с обучением в приграничных вузах

Ведомости

Минобрнауки России держит в зоне особого внимания ситуацию с обучением в приграничных регионах. Об этом сообщил замглавы ведомства Дмитрий Афанасьев на совещании по подготовке системы образования к новому учебному году.

«В зоне особого внимания находятся организации приграничных регионов. Там в 31 вузе обучается более 109 000 человек», – говорится в сообщении аппарата вице-премьера РФ.

29 августа министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что в школах Курской области в новом учебном году частично будет введен дистанционный формат обучения. Как минимум 114 школ начнут учебный год в дистанционном формате.

24 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов рассказал Кравцову, что в регионе в новом учебном году откроют школы для посещения там, где это возможно. Он добавил, что для психологической поддержки учеников и их родителей созданы координационный центр и горячая линия.

Сейчас в регионе введен режим контртеррористической операции (КТО) и ЧС федерального характера. Это произошло после вторжения вооруженных сил Украины (ВСУ) в регион 6 августа. Режим КТО также введен в Белгородской и Брянской областях. В Белгородской области действует режим ЧС федерального характера. Первый вице-премьер Денис Мантуров сообщал 22 августа, что из приграничных районов Курской области эвакуируются жители, вывезены 115 000 человек. При этом, по данным Смирнова, территорию покинули уже 133 000 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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