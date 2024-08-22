Более 100 школ в приграничных регионах начнут учебный год дистанционно

Гладков также рассказал президенту и о будущих мероприятиях по строительству укреплений, а также усилению защиты в рамках антитеррора: установка бетонных укрытий на детских и спортивных площадках, а также перед входом в школу. В учебных заведениях также проходят занятия по оказанию первой медицинской помощи и поведению в сложных ситуациях, связанных с обстрелами. «У нас такие занятия проходят каждый день. С начала года мы провели уже порядка 15 000 таких занятий. Эту работу будем продолжать», – заключил губернатор.