Более 100 школ в приграничных регионах начнут учебный год дистанционно

Более 100 школ в приграничных регионах начнут учебный год дистанционноЭвакуированные из Курской области дети будут учиться в школах по месту прибытия
В приграничных регионах России как минимум 114 школ начнут учебный год в дистанционном формате. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на совещании у президента с членами правительства. По его словам, ситуация находится «на контроле», ведется работа с силовыми и правоохранительными органами.
«Планируем, что школьники 2 сентября вместе со всей страной приступят к учебе. У нас 114 школ будет в приграничных регионах в дистанционном формате, здесь работа проведена», – отметил он.
Кравцов также рассказал о создании государственной информационной системы для дистанционного обучения «Моя школа». Министр также предложил дать возможность детям из Белгородской области, которые сегодня находятся в оздоровительных центрах, учиться по месту их пребывания. «Мы готовим проект письма вместе с губернатором, завтра мы вам его направим, просьба поддержать», – добавил Кравцов.
Все школьники, которые переехали семьями из Курской области в другие регионы, 2 сентября пойдут в школы по месту нахождения, заключил министр. Первый вице-премьер Денис Мантуров также сказал президенту, что эвакуированные дети «смогут без бюрократии» учиться в том городе, в который они приехали.
«Мы с [вице-премьером. – “Ведомости”] Дмитрием Николаевичем Чернышенко в контакте и оптимально обеспечим комфортное обучение детей во всех регионах, куда они переедут, либо, как коллеги сейчас предложили, отдельно по четвертям отправлять на обучение в освобождающиеся санатории и детские лагеря», – заявил он.
На совещании также выступили трое губернаторов приграничных регионов – врио главы Курской области Алексей Смирнов, главы Брянской и Белгородской областей Александр Богомаз и Вячеслав Гладков. Смирнов, говоря о начале учебного года, заявил, что форма обучения в регионе будет смешанной: в зависимости от ситуации это будет как дистанционный режим в тех районах, которые отселяются, или очный. «Идет комплектация учебников и ноутбуков», – добавил он.
Школы девяти муниципальных образований начнут учебный год в дистанционном формате. Речь идет о Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Льговском, Рыльском, Суджанском, Хомутовском районах и городе Льгове. Также дистанционно учебный год начнется в Курске и Курчатове и в школах, на базе которых расположены ПВР, написал Смирнов в своем Telegram-канале. «Почти 3500 курских школьников сегодня находятся в других регионах», – добавил он.
Богомаз в свою очередь отметил, что в Брянскую область из Курской прибыло 148 детей – 49 дошкольного возраста и 99 школьного. «Со всеми семьями проведена работа, они находятся в разных муниципальных образованиях. Решен вопрос предоставления мест в детских садах и школах», – добавил он.
В Белгородской области в 113 школах обучение будет проходить в дистанционном формате, заявил Гладков. По его словам, в Белгороде и Белгородском районе проводилась работа с родителями. «Каждый родитель написал заявление: было право выбора – очное или дистанционное. Мы приняли такое решение, что родитель в зависимости от обстановки может в течение учебного года принять любое решение: переживает – значит, дома, если чуть-чуть переживаний стало меньше – значит, очное в школе», – пояснил он.
Гладков также рассказал президенту и о будущих мероприятиях по строительству укреплений, а также усилению защиты в рамках антитеррора: установка бетонных укрытий на детских и спортивных площадках, а также перед входом в школу. В учебных заведениях также проходят занятия по оказанию первой медицинской помощи и поведению в сложных ситуациях, связанных с обстрелами. «У нас такие занятия проходят каждый день. С начала года мы провели уже порядка 15 000 таких занятий. Эту работу будем продолжать», – заключил губернатор.
6 августа вооруженные силы Украины зашли в Курскую область, где уже больше двух недель ведут бои с российскими войсками. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции, в первых двух регионах действует режим ЧС федерального характера. Первый вице-премьер Денис Мантуров сообщал 22 августа, что из приграничных районов Курской области эвакуируются жители, вывезены 115 000 человек. При этом, по данным врио главы региона Алексея Смирнова, территорию покинули уже 133 000 человек.