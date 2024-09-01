Бои с ВСУ в Курской области идут 27-й день: главное

Бои с ВСУ в Курской области идут 27-й день: главноеЗа неделю в безопасные районы уехали более 1400 курян
В Курской области почти четыре недели идут бои Вооруженных сил России с украинскими военными. В регионе действует режим контртеррористической операции и режим чрезвычайной ситуации федерального характера. По последним данным, за все время боевых действий на Курском направлении вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 8500 военнослужащих и 80 танков. На фоне боев в регионе в ПВР за пределами субъекта продолжается досрочное голосование – жители выбирают губернатора и депутатов.
«Ведомости» собрали информацию о ситуации в приграничье на 27-й день боевых действий.
Сводка от Минобороны России
За последние сутки подразделения группировки «Север» при поддержке авиации и артиллерии отразили четыре атаки штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Коренево и Александровка, сообщило Минобороны РФ в очередной сводке. ВС РФ также сорвали три попытки атак в направлении деревни Нижняя Паровая и села Погребки. Потери противника, по данным оборонного ведомства, составили до 30 человек убитыми и раненными, уничтожены две боевые бронированные машины и два автомобиля. Один украинский военнослужащий сдался в плен.
Российские военные также поразили ударами авиации, артиллерией и действиями войск живую силу и технику нескольких бригад противника в районах 17 населенных пунктов, а в лесных массивах продолжают искать и уничтожать украинские диверсионные группы.
За сутки ВСУ потеряли до 360 военнослужащих, четыре танка, БМП, два бронетранспортера, 16 боевых бронированных машин, станцию РЭБ и другое вооружение и технику. С начала вторжения в регион украинская сторона потеряла более 8500 военнослужащих, 80 танков, 37 БМП, 69 бронетранспортеров, 537 боевых бронированных машин, говорится в сводке.
Отдельно в Минобороны напомнили, что ведомство круглосуточно находится на связи с главами приграничных территорий и принимает запросы от оперативных штабов при губернаторах Курской, Белгородской и Брянской областей. Курские власти направили уже 45 обращений, из которых 25 вопросов решены. В частности, в группировку поставили дополнительные теплоизоляционные накидки.
МЧС: выплаты курянам достигли 1 млрд рублей
Жители Курской области на фоне вторжения ВСУ продолжают покидать свои дома. По данным МЧС России на 1 сентября, за прошедшую неделю в безопасные районы уехали более 1400 курян. В 30 регионах работают 198 пунктов временного размещения (ПВР), сейчас там находятся более 11 500 человек, из них свыше 3500 – дети.
Через портал госуслуг приняты 17 000 заявлений от граждан, произведены выплаты по более чем 43 000 ранее поданных обращений на общую сумму более 650 млн руб. По данным МЧС, всего помощь получили уже около 80 000 человек на сумму свыше 1 млрд руб. В регион продолжает поступать гуманитарная помощь – на неделю прибыли около 800 т груза. Всего курянам доставили 3700 т помощи.
МЧС ведет работу по обследованию территорий и уничтожению взрывоопасных предметов. Пиротехники ведомства очистили от них девять населенных пунктов, были обезврежены и уничтожены более 150 боеприпасов.
Атака дронов
Ночью и утром 1 сентября в Курской области звучал сигнал ракетной и опасности атаки БПЛА. Минобороны РФ утром сообщило, что над регионом было уничтожено и перехвачено 46 беспилотников. Всего территорию РФ пытались атаковать 158 украинских дронов, часть из них долетела до Москвы. Другие аппараты сбили над Брянской, Воронежской, Белгородской, Рязанской, Московской, Калужской, Тульской, Тамбовской, Смоленской, Орловской, Тверской и Ивановской областями.
Как начнется учебный год
Занятия во многих школах Курской области начнутся в дистанционном или смешанном формате. Важно, чтобы учебный процесс был организован для всех школьников, подчеркнул Смирнов в одной из публикаций в Telegram-канале. По данным врио губернатора, в ПВР будут подготовлены специальные помещения для занятий. Глава региона также поручил обеспечить каждого школьника, временно переехавшего из отселенных районов, планшетом или ноутбуком, а также всеми необходимыми канцелярскими принадлежностями и учебниками.
Врио заместителя губернатора региона Виктор Карамышев уточнил, что дистант будет организован в 213 школах, еще в 84 учебных заведениях занятия будут вестись в смешанном формате, а учащиеся 147 школ смогут посещать уроки в очно. По его данным, 95% педагогов остались работать в регионе. Свои дома пришлось покинуть более 12 000 школьников – из них 3731 ребенок уехал в другие регионы, еще 8954 человек эвакуировались в города и районы Курской области. Власти Беловского района рассказали также, что 1438 обучающихся приступят к занятиям в дистанционном формате.
Досрочное голосование в приграничье
В приграничных регионах России стартовало досрочное голосование. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) напомнила, что такое решение было принято с целью обеспечить безопасность избирателей. Жители Курской области голосуют с 28 августа, досрочное голосование в регионе завершится 5 сентября. На участках организованы убежища, избиратели также могут проголосовать на дому. По данным ЦИК, с 28 по 30 августа это сделали 10% избирателей. Для эвакуированных курян работают экстерриториальные участки в ПВР в 14 регионах, в том числе в Липецкой, Саратовской, Оренбургской, Тамбовской областях.
В Курской области выбирают главу региона и депутатов представительных органов местного самоуправления. Голосование проходит в непростых условиях, говорил врио губернатора Алексей Смирнов. По его словам, организаторы выборов, региональные власти и правоохранители принимают все меры для обеспечения безопасности граждан. Участие каждого избирателя в голосовании Смирнов назвал возможностью «доказать нашим недругам, что мы едины и непобедимы».