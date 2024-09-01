Бои с ВСУ в Курской области идут 27-й день: главное

Врио заместителя губернатора региона Виктор Карамышев уточнил, что дистант будет организован в 213 школах, еще в 84 учебных заведениях занятия будут вестись в смешанном формате, а учащиеся 147 школ смогут посещать уроки в очно. По его данным, 95% педагогов остались работать в регионе. Свои дома пришлось покинуть более 12 000 школьников – из них 3731 ребенок уехал в другие регионы, еще 8954 человек эвакуировались в города и районы Курской области. Власти Беловского района рассказали также, что 1438 обучающихся приступят к занятиям в дистанционном формате.