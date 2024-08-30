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Аренда имущества в приграничных районах Курской области будет стоить 1 рубль

Ведомости

Правительство Курской области в рамках поддержки местного бизнеса ввело льготную арендную плату в 1 руб. за пользование имуществом региона и земельными участками, собственность на которые не разграничена. Об этом сообщил врио губернатора области Алексей Смирнов.

«Внес инициативу на заседании правительства Курской области о введении льготной арендной платы за пользование имуществом Курской области и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена. Решение региональным правительством принято», – уточнил Смирнов.

Мера в связи с действием в регионе режимов чрезвычайной ситуации федерального характера и контртеррористической операции будет действовать с 1 августа по 31 декабря 2024 г. в Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Льговском, Рыльском, Суджанском и Хомутовском районах, а также в райцентре Льгов.

6 августа вооруженные силы Украины (ВСУ) проникли в Курскую область, где по настоящий день ведут бои с российскими войсками. На фоне боевых действий жители региона стали эвакуироваться. 22 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что из зоны ЧС уже выехали 133 190 человек, остались 19 376.

29 августа замдиректора департамента информационной политики МЧС России Артем Шаров сообщил, что в регион уже доставлено в общей сложности 3400 т гуманитарной помощи. Кроме того, пострадавшие от атаки ВСУ жители Курской области получили уже более 1,6 млрд руб. Выплаты были произведены по порядка 71 000 заявлений на оказание материальной помощи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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