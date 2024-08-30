Аренда имущества в приграничных районах Курской области будет стоить 1 рубль

Мера в связи с действием в регионе режимов чрезвычайной ситуации федерального характера и контртеррористической операции будет действовать с 1 августа по 31 декабря 2024 г. в Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Льговском, Рыльском, Суджанском и Хомутовском районах, а также в райцентре Льгов.