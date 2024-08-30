Аренда имущества в приграничных районах Курской области будет стоить 1 рубль
Правительство Курской области в рамках поддержки местного бизнеса ввело льготную арендную плату в 1 руб. за пользование имуществом региона и земельными участками, собственность на которые не разграничена. Об этом сообщил врио губернатора области Алексей Смирнов.
«Внес инициативу на заседании правительства Курской области о введении льготной арендной платы за пользование имуществом Курской области и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена. Решение региональным правительством принято», – уточнил Смирнов.
Мера в связи с действием в регионе режимов чрезвычайной ситуации федерального характера и контртеррористической операции будет действовать с 1 августа по 31 декабря 2024 г. в Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Льговском, Рыльском, Суджанском и Хомутовском районах, а также в райцентре Льгов.
6 августа вооруженные силы Украины (ВСУ) проникли в Курскую область, где по настоящий день ведут бои с российскими войсками. На фоне боевых действий жители региона стали эвакуироваться. 22 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что из зоны ЧС уже выехали 133 190 человек, остались 19 376.
29 августа замдиректора департамента информационной политики МЧС России Артем Шаров сообщил, что в регион уже доставлено в общей сложности 3400 т гуманитарной помощи. Кроме того, пострадавшие от атаки ВСУ жители Курской области получили уже более 1,6 млрд руб. Выплаты были произведены по порядка 71 000 заявлений на оказание материальной помощи.