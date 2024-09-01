Кремль: ответ России на вторжение ВСУ в Курскую область уже происходит
Ответ российских военных на вторжение вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область уже происходит и эти действия будут продолжаться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.
23 августа посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что президент РФ Владимир Путин принял решение об ответе Киеву на вторжение в Курскую область. Он выразил уверенность, что «все понесут суровое наказание за то, что произошло». Зарубин поинтересовался у представителя Кремля, какие выводы будут сделаны после атаки и какой ответ на нее может последовать.
«Ответ уже, собственно, происходит. Почему вы думаете, что это разовое какое-то событие? Он уже происходит, вы видите решительные действия наших Вооруженных сил, и нет никаких сомнений, что они будут продолжены», – ответил Песков.
12 августа на совещании по ситуации в приграничных регионах Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как противник будет выбит с территории РФ. Он также пообещал, что противник «получит достойный ответ», а все стоящие перед РФ цели будут достигнуты.
6 августа ВСУ проникли в Курскую область, где по настоящий день ведут бои с российскими войсками. С тех пор Минобороны регулярно отчитывается об уничтожении техники и живой силы ВСУ в регионе. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера.