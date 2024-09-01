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Кремль: ответ России на вторжение ВСУ в Курскую область уже происходит

Ведомости

Ответ российских военных на вторжение вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область уже происходит и эти действия будут продолжаться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.

23 августа посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что президент РФ Владимир Путин принял решение об ответе Киеву на вторжение в Курскую область. Он выразил уверенность, что «все понесут суровое наказание за то, что произошло». Зарубин поинтересовался у представителя Кремля, какие выводы будут сделаны после атаки и какой ответ на нее может последовать. 

«Ответ уже, собственно, происходит. Почему вы думаете, что это разовое какое-то событие? Он уже происходит, вы видите решительные действия наших Вооруженных сил, и нет никаких сомнений, что они будут продолжены», – ответил Песков.

12 августа на совещании по ситуации в приграничных регионах Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как противник будет выбит с территории РФ. Он также пообещал, что противник «получит достойный ответ», а все стоящие перед РФ цели будут достигнуты.

6 августа ВСУ проникли в Курскую область, где по настоящий день ведут бои с российскими войсками. С тех пор Минобороны регулярно отчитывается об уничтожении техники и живой силы ВСУ в регионе. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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