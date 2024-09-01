Кремль: ответ России на вторжение ВСУ в Курскую область уже происходит

23 августа посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что президент РФ Владимир Путин принял решение об ответе Киеву на вторжение в Курскую область. Он выразил уверенность, что «все понесут суровое наказание за то, что произошло». Зарубин поинтересовался у представителя Кремля, какие выводы будут сделаны после атаки и какой ответ на нее может последовать.