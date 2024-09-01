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Силы ПВО перехватили 158 украинских беспилотников над регионами РФ

Ведомости

Российские силы ПВО за ночь отразили серию атак ВСУ с использованием беспилотников на территории российских регионов, сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

«Над территорией Курской области в ночное время было уничтожено и перехвачено 46 БПЛА, над территорией Брянской области – 34, над территорией Воронежской области – 28, над территорией Белгородской области – 14, восемь – над территорией Рязанской области, два – над Москвой, семь – над Московской областью», – говорится в сообщении.

Еще пять БПЛА были сбиты над территорией Калужской области, четыре – над Липецкой, три – над Тульской областью. По два дрона были уничтожены в небе над Тамбовской и Смоленской областями, а по одному – над территориями Орловской, Тверской и Ивановской областей.

После начала спецоперации России на Украине ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы. 6 августа украинские диверсанты вторглись в Курскую область, в регионе более трех недель идут бои между Вооруженными силами РФ и ВСУ. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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