Силы ПВО перехватили 158 украинских беспилотников над регионами РФ

Еще пять БПЛА были сбиты над территорией Калужской области, четыре – над Липецкой, три – над Тульской областью. По два дрона были уничтожены в небе над Тамбовской и Смоленской областями, а по одному – над территориями Орловской, Тверской и Ивановской областей.