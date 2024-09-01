Силы ПВО перехватили 158 украинских беспилотников над регионами РФ
Российские силы ПВО за ночь отразили серию атак ВСУ с использованием беспилотников на территории российских регионов, сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
«Над территорией Курской области в ночное время было уничтожено и перехвачено 46 БПЛА, над территорией Брянской области – 34, над территорией Воронежской области – 28, над территорией Белгородской области – 14, восемь – над территорией Рязанской области, два – над Москвой, семь – над Московской областью», – говорится в сообщении.
Еще пять БПЛА были сбиты над территорией Калужской области, четыре – над Липецкой, три – над Тульской областью. По два дрона были уничтожены в небе над Тамбовской и Смоленской областями, а по одному – над территориями Орловской, Тверской и Ивановской областей.
После начала спецоперации России на Украине ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы. 6 августа украинские диверсанты вторглись в Курскую область, в регионе более трех недель идут бои между Вооруженными силами РФ и ВСУ. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.