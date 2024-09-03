В приграничных регионах могут ограничить возможность видеосъемки на выборах

Право вести видеосъемку есть только у двух участников избирательного процесса: у наблюдателей и аккредитованных СМИ, напомнил электоральный юрист Гарегин Митин. Выходит, что принятым постановлением ЦИК лишил такого права наблюдателей, сказал он «Ведомостям». Впрочем, сейчас видеосъемка для наблюдателя – это зачастую просто более удобный формат отчета о своей работе, а не главный инструмент борьбы с нарушениями, сказал электоральный юрист Олег Захаров. Несмотря на то что случаи использования видеозаписей наблюдателей недружественными странами в военных целях не были замечены, исключить такую возможность нельзя, считает он.