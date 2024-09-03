В приграничных регионах могут ограничить возможность видеосъемки на выборах

В приграничных регионах могут ограничить возможность видеосъемки на выборахЭто необходимо для обеспечения безопасности избирателей
Центризбирком (ЦИК) дал право комиссиям восьми граничащих с Украиной субъектов РФ при необходимости ограничивать фото- и видеосъемку на выборах. Соответствующее постановление ЦИК принял в ходе заседания комиссии 2 сентября.
В здании и перед зданием, в котором располагается помещение для голосования (чаще всего это школы. – Ведомости»), во время хода выборов и при подведении их итогов фото- и видеосъемка будет доступна исключительно для представителей аккредитованных СМИ. Для проверки журналистов на причастность к реальному работодателю – зарегистрированному СМИ заранее проверяют СНИЛС, пресс-карты и проч. Решение об ограничении съемки региональные избирательные комиссии смогут принять после консультации с оперативным штабом субъекта РФ.
Это будет касаться регионов, где введен так называемый «средний уровень реагирования»: Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей, Республики Крым и города Севастополя. «Мы делаем дальнейшие шаги, чтобы в этой избирательной кампании жизнь и здоровье граждан, которые участвуют в избирательном процессе <...> не подвергались опасности ни с какой стороны», – подчеркнул заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.
Дело в том, что современные технологии позволяют передать в течение «доли секунды» местоположение с описанием или даже с фотографией того, что происходит в конкретной локации – особенно там, где есть скопления людей, пояснил он. «Мы достаточно внимательно читаем и оцениваем те риски, которые существуют на сегодняшний день в ходе избирательной кампании», – подчеркнул он.
В такой ситуации ЦИК, по словам Булаева, имеет право принять решение, направленное на защиту граждан России, «а потом будем думать о том, может быть, что чьи-то права, [каких-то] участников избирательного процесса несколько уменьшаются – в данном случае речь идет о СМИ». При этом, подчеркнул зампред ЦИК, объем прав журналистов из аккредитованных СМИ не сокращается.
«Мы уверены, что журналист, получивший аккредитацию, не будет работать за деньги на тех, кто может давать им какие-то задания», – заявил Булаев. Он считает, что в аккредитованных СМИ работают только «патриоты».
Право вести видеосъемку есть только у двух участников избирательного процесса: у наблюдателей и аккредитованных СМИ, напомнил электоральный юрист Гарегин Митин. Выходит, что принятым постановлением ЦИК лишил такого права наблюдателей, сказал он «Ведомостям». Впрочем, сейчас видеосъемка для наблюдателя – это зачастую просто более удобный формат отчета о своей работе, а не главный инструмент борьбы с нарушениями, сказал электоральный юрист Олег Захаров. Несмотря на то что случаи использования видеозаписей наблюдателей недружественными странами в военных целях не были замечены, исключить такую возможность нельзя, считает он.
Также в ходе заседания ЦИК принял постановление об ограничении доступа к видеонаблюдению на довыборах в Госдуму в Брянской (там с 9 августа введен режим контртеррористической операции (КТО) и Ростовской областях – такую инициативу впервые комиссия обсуждала 28 августа, писали «Ведомости». Теперь доступ к видеотрансляции из помещений территориальных избирательных комиссий (ТИК) и участковых избирательных комиссий (УИК) будет только у ЦИК, избиркомов Ростовской и Брянской областей, а также в центрах наблюдения за выборами.
Принятое постановление предусматривает «принятие мер по предотвращению несанкционированного доступа к трансляции изображения из помещений для голосования в дни выборов», пояснил докладчик, член ЦИК Александр Курдюмов (ЛДПР). Необходимость принятия такого решения обусловлена тем, что получение информации о массовом присутствии в избирательных участках может стать «наводкой для совершения действий против наших граждан», подчеркнул он.
Постановление согласовано с Минцифры, добавил Курдюмов. Аналогичную норму ЦИК рекомендует «учесть» всем приграничным регионам при проведении единого дня голосования (ЕДГ).
В Брянской области по Унечскому одномандатному округу № 78 на выборы от «Единой России» баллотируется экс-министр спорта Олег Матыцин, а в Ростовской по Южному одномандатному округу № 152 – бывший вице-премьер Виктория Абрамченко.
Что касается опасений провокаций, время работы комиссий и их локация официально открыты и не меняются, говорил ранее «Ведомостям» электоральный эксперт Дмитрий Нестеров. Более того, трансляция выдается наблюдающему с небольшой задержкой, поэтому не исключено, что ЦИК просто перестраховывается, считает он. Учитывая, что в условиях ТКО сложно гарантировать безопасность граждан, а также обеспечение их избирательных прав, уместнее было бы вовсе отложить выборы, заключил электоральный эксперт Аркадий Любарев.
С 9 августа на фоне роста уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины режим КТО помимо Брянской области действует в приграничных Белгородской и Курской областях. Последняя подверглась атаке вооруженных сил Украины. 14 августа ЦИК принял постановление, согласно которому в восьми приграничных регионах с 28 августа может проходить досрочное голосование. 21 августа ЦИК отложил голосование в семи из 33 муниципалитетов Курской области. Боевые действия в Курской области продолжаются более трех недель – с тех пор, как 6 августа украинские формирования вторглись в регион.